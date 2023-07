(Venise) Challengers, un film de Luca Guadagnino avec Zendaya, Josh O’Connor et Mike Faist, fera l’ouverture du 80e festival de Venise, qui se déroulera du 30 août au 9 septembre, a annoncé jeudi la Mostra.

Agence France-Presse

Dans ce film, l’auteur italien de Call me by your name (2017), le film qui a fait une vedette de l’acteur franco-américain Timothée Chalamet, « affronte avec légèreté et bravoure sportive des thèmes comme l’amour, l’amitié et la rivalité masculine, donnant vie à un spectacle entraînant et émouvant […] Du cinéma à l’état pur », s’est réjoui le directeur de la Mostra Alberto Barbera, cité dans un communiqué.

La jeune actrice américaine Zendaya, étoile montante de Hollywood, incarne dans Challengers Tashi Duncan, une ancienne prodige du tennis devenue entraîneur et mariée à un champion en perte de vitesse qui doit affronter Patrick, son ancien meilleur ami et l’ex-petit ami de sa femme.

Patrick est incarné par Josh O’Connor (The Crown) tandis que le mari de Tashi Duncan est interprété par Mike Faist (West Side Story).

Le film sera projeté le mercredi 30 août dans la grande salle du palais du cinéma sur le Lido de Venise lors de la soirée d’ouverture du doyen des festivals, qui fête cette année sa 80e édition. La musique du film est signée de Trent Reznor et Atticus Ross.

Luca Guadagnino s’est dit « très ému » d’ouvrir la Mostra avec cette « histoire moderne et puissante, infusée de l’énergie de la jeunesse et d’amour ». « Pour moi, en tant que cinéaste, ouvrir le festival est un rêve qui se réalise », a ajouté le réalisateur, cité par le communiqué.

Le film sera distribué aux États-Unis par Metro Goldwyn Mayer Pictures/Amazon Studios et dans le reste du monde par Warner Bros. Pictures.

Luca Guadagnino, 51 ans, était déjà présent sur le Lido en 2022 avec Bones and all, un inquiétant road-movie cannibale avec Timothée Chalamet pour lequel il avait remporté le Lion d’argent de la meilleure réalisation.