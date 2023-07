Indiana Jones and the Dial of Destiny

Bien, mais où est la magie ?

Même s’il était réalisé par Steven Spielberg, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, sorti il y a maintenant 15 ans, n’a laissé de souvenir impérissable à personne. On pouvait dès lors se demander si les aventures du célèbre archéologue, amorcées en 1981 dans Raiders of the Lost Ark (Les aventuriers de l’arche perdue), n’étaient peut-être pas arrivées à leur terme, tant l’effort pour tenter de les réinventer en offrant quelque chose de neuf n’avait pas donné le résultat escompté.