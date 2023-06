Chicken Run : Dawn of the Nugget

(Annecy) Les poules en pâte à modeler de Chicken Run : Dawn of the Nugget, suite du film culte des créateurs de Wallace et Gromit, créeront l’événement sur Netflix le 15 décembre, 23 ans après leur succès en salles, a annoncé mercredi la plateforme lors du festival d’Annecy.

Agence France-Presse

Le premier opus, qui suivait l’évasion de Ginger et ses congénères, coincées dans une ferme reconvertie dans la production de tourtes aux poulets, reste le film d’animation en stop-motion (en volume et image par image) le plus rentable de l’histoire.

Dans sa suite, toujours confiée aux studios britanniques Aardman, on retrouve Ginger et Rocky, installés dans une île paradisiaque avec leur fille Molly, attirée par le monde extérieur, si menaçant pour de délicieux poulets.

Quand Molly se retrouve prise au piège d’une ferme industrielle aux allures de forteresse, ses parents et leurs amis vont tout mettre en œuvre pour y pénétrer. « C’est un peu un film de James Bond, mais avec des poulets », a résumé le réalisateur Sam Fell, venu présenter trois scènes alléchantes aux festivaliers.

Netflix, qui propose également à Annecy une exposition des marionnettes utilisées dans le film, a levé le voile sur d’autres productions déjà annoncées, tentant de rassurer le secteur sur son appétit pour l’animation après plusieurs projets avortés.

Le géant du streaming dévoilera mercredi à Annecy Nimona, long métrage au graphisme innovant tiré d’une BD éponyme de ND Stevenson. Mise en ligne le 30 juin, cette production suit une adolescente capable de se métamorphoser à volonté et son amitié avec un chevalier accusé à tort d’un crime, dans un monde mi-médiéval mi-futuriste.

Également au programme pour cet automne, le film en 3D Leo, où Adam Sandler prête sa voix à un lézard de 74 ans qui s’échappe de son terrarium, installé dans une classe de cm2, après avoir appris qu’il ne lui restait qu’un an à vivre.

Netflix a également montré des extraits de sa future série d’action pour adultes Blue Eye Samourai, créée notamment par un scénariste de Logan, Michael Green. Annoncée pour cette année, elle retrace les aventures d’un maître d’armes métis cherchant à se venger dans le Japon de l’époque d’Edo (1603-1868).

Mentionnée dans une vidéo de présentation des projets en cours, la très attendue série animée Astérix d’Alain Chabat n’a pour l’heure pas donné lieu à davantage de précisions.