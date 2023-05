Notre envoyé spécial sur la Croisette fait un compte rendu des dernières nouvelles du Festival de Cannes.

Envoyé spécial Marc-André Lussier La Presse

(Cannes) Bel accueil pour Simple comme Sylvain

La belle ovation qui a suivi la projection de Simple comme Sylvain jeudi n’était pas fortuite. Le troisième long métrage de Monia Chokri à titre de réalisatrice, sélectionné à Un certain regard, suscite en général de très bonnes réactions. Parmi les critiques français recrutés par Le Film français pour attribuer aux films de la sélection officielle des cotes d’évaluation, deux d’entre eux, venus de Télérama et de L’Obs, accordent même à l’unique entrée québécoise la plus haute cote (illustrée par une palme). Du côté de la presse spécialisée anglo-saxonne, Variety souligne en outre que la distribution de Simple comme Sylvain (dont le titre international est The Nature of Love) est « impeccable » et que la chimie opère entre Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal, tout en relevant la nature d’un propos exposant quelques vérités, mais « jamais au détriment de la comédie ». De son côté, Screen évoque une « comédie romantique canadienne amusante, brillante et sexy ». Bref, ça semble bien parti !

Une mise en garde contre la montée de l’extrême droite

PHOTO STEFANO RELLANDINI, AGENCE FRANCE-PRESSE Jonathan Glazer était accompagné de Sandra Hüller et de Christian Friedel lors de la conférence de presse tenue en marge de la présentation de The Zone of Interest, en lice pour la Palme d’or.

The Zone of Interest, le film le plus glaçant de la compétition jusqu’à maintenant, raconte l’Holocauste d’un point de vue inédit, soit celui de la famille d’un commandant nazi qui rêve d’une belle vie dans sa maison d’Auschwitz pendant que les chambres à gaz opèrent à plein régime tout juste à côté. Bouleversé par une visite qu’il a faite lui-même au camp de la mort, le cinéaste Jonathan Glazer conçoit son nouveau long métrage comme une mise en garde, à une époque où les idées d’extrême droite reprennent de l’élan un peu partout en Europe. « On a tendance à se distancier de ces gens en les traitant de monstres, mais ce film aborde cette capacité de violence que nous avons tous à l’intérieur de nous. Cette grande tragédie est le fait d’êtres humains qui l’ont fait subir à d’autres êtres humains », a-t-il déclaré samedi lors d’une conférence de presse. The Zone Interest sera distribué par la société A24 en Amérique du Nord. Aucune date de sortie n’a encore été fixée.

Le film sur Florence Arthaud fait polémique

PHOTO LAURA POUPON, FOURNIE PAR METROPOLITAN FILMS Stéphane Caillard incarne Florence Arthaud dans Flo, film de Géraldine Danon.

Comme il arrive souvent pour les drames biographiques consacrés à des personnes disparues il y a peu de temps, Flo, film relatant la vie de Florence Arthaud présenté à Cannes en sélection officielle, est loin de ravir les proches de la navigatrice. Cette libre adaptation du livre de Yann Quéffélec a été dénoncée par Marie et Hubert Arthaud, fille et frère de Florence, ce dernier estimant en outre le scénario « immonde, digne de Voici ». Selon ce que rapporte Nice-Matin, c’est d’ailleurs à bord du catamaran avec lequel Florence Arthaud, morte accidentellement en 2015, avait remporté la Route du rhum que la réalisatrice, Géraldine Danon, a répondu à la polémique. « Ce film est un superbe hommage à Florence Arthaud, a-t-elle répliqué. Je ne suis pas inquiète. Et il est dommage de critiquer un film que l’on n’a pas vu. »