(Cannes) Deux des membres du jury du 76e Festival de Cannes, dont son président Ruben Östlund, ont apporté mardi leur soutien à la grève des scénaristes qui paralyse actuellement Hollywood, lors de leur traditionnelle conférence de presse.

Agence France-Presse

« Je pense que c’est super que des gens aient un sentiment collectif suffisamment fort pour pouvoir se mettre en grève », a déclaré le réalisateur suédois, lauréat à deux reprises de la Palme d’or, notamment en 2022 pour Sans filtre.

« C’est comme cela que vous pouvez changer vos conditions de travail. Je suis définitivement… Oui, allez-y ! », a insisté celui qui se définit régulièrement comme « marxiste », à quelques heures de la cérémonie d’ouverture du festival mardi soir.

Des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma américains ont débuté le 2 mai un mouvement de grève en raison de l’échec des négociations avec les principaux studios et plateformes portant notamment sur une hausse de leur rémunération.

Ils réclament aussi des garanties minimales pour bénéficier d’un emploi stable et une plus grande part des bénéfices générés par l’essor du streaming.

Ce mouvement social a un impact immédiat sur certaines émissions de télévision, et à plus long terme sur les séries et films dont la sortie est prévue cette année.

Le dernier mouvement social d’ampleur à Hollywood remonte à la grève des scénaristes qui avait paralysé l’audiovisuel américain en 2007-2008. Le conflit de 100 jours avait coûté deux milliards de dollars au secteur.

L’acteur Paul Dano, un des huit membres du jury qui accompagne Östlund pour décerner la Palme d’or, est allé dans le même sens que Ruben Östlund, alors que sa femme, l’actrice et scénariste Zoe Kazan, participe au mouvement de protestation.

« Ma femme prend part au piquet de grève avec notre bébé de six mois collé à sa poitrine et je vais les rejoindre quand je partirai d’ici », a raconté l’acteur et réalisateur américain, vu récemment dans « The Fabelmans » de Steven Spielberg.