(Paris) Le long métrage d’action AKA, avec Éric Cantona, est devenu le film français le plus visionné sur Netflix dans le monde, a annoncé la plateforme mercredi.

Agence France-Presse

AKA totalise 81,85 millions d’heures de visionnage en une dizaine de jours depuis sa mise en ligne sur la plateforme le 28 avril, selon les chiffres publiés par Netflix.

Réalisé par Morgan S. Dalibert, AKA raconte l’histoire d’un agent (interprété par Alban Lenoir) infiltré dans une organisation mafieuse. Celle-ci est dirigée par un parrain incarné par Éric Cantona, l’ancien footballeur international qui a depuis embrassé une carrière d’acteur.

AKA devance Loin du périph (avec Omar Sy), qui était jusqu’à présent le film français le plus vu sur Netflix. Mis en ligne en mai 2022, Loin du périph a cumulé 78,63 millions d’heures de visionnage lors de ses 28 premiers jours de diffusion (période retenue par Netflix pour établir ses classements).

Toutes nationalités confondues, AKA est en tête des films les plus visionnés dans le monde sur Netflix pour la deuxième semaine consécutive, avec 49,3 millions d’heures pour la seule semaine du 1er au 7 mai.

Il est pour l’instant 7e au classement des films non anglophones les plus vus de l’histoire sur la plateforme, et va encore se rapprocher de la tête.

Le premier est le film norvégien Troll, qui totalise 155,56 millions d’heures vues, mais ne progressera plus, puisqu’il a été mis en ligne en décembre et que le compteur est arrêté au bout de 28 jours.

Si on prend en compte les films anglophones, ce sont les longs métrages américains Red Notice (2021) et Don’t Look Up (2021) qui sont premiers de ce classement, avec respectivement 364 et 359 millions d’heures de visionnage lors de leurs 28 premiers jours de diffusion.

Ces classements sont établis par Netflix depuis 2021.