Complainte pour Sainte-Catherine, chanson emblématique de Kate et Anna McGarrigle, est l’inspiration derrière La fille au béret rouge, le plus récent projet de la réalisatrice Janet Perlman. Son charmant court métrage musical sera présenté en plein air vendredi dans le cadre des Sommets du cinéma d’animation, qui débutent ce mardi.

Le destin n’a pas toujours en tête les mêmes plans que ceux qu’on a faits. La chanson Complainte pour Sainte-Catherine n’était pas conçue pour passer à l’histoire et devenir l’un des titres phares des sœurs McGarrigle. Anna l’a composée en 1974 sur un texte de Philippe Tatartcheff, pour combler la face B d’un 45 tours sur lequel devait être gravé son Hommage à Henri Richard.

« André Perry, qui était le réalisateur, voulait que je fasse une chanson de La Bolduc, se rappelle Anna McGarrigle. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça, que je ne pouvais pas turluter. Philippe et moi, on a écrit ça en une quinzaine de minutes. Quand on a signé avec Warner, ils tenaient à ce qu’on refasse cette chanson-là. » Complainte pour Sainte-Catherine, un brin cajun dans sa version originale, a été posée sur un rythme presque reggae pour le premier album du tandem, enregistré avec des pointures américaines comme le guitariste David Spinoza, le batteur Steve Gadd et le bassiste Tony Levin.

Ce désormais célèbre morceau – en particulier pour ceux qui étaient jeunes adultes dans les années 1970 – est aujourd’hui le point d’ancrage de La fille au béret rouge, le plus récent court métrage animé de l’illustratrice et réalisatrice Janet Perlman. S’inspirant des paroles et de l’ambiance de la chanson, elle raconte le trajet en métro d’une jeune femme qui pose un regard ouvert et parfois émerveillé sur l’effervescence montréalaise, ses incongruités comme sa diversité. Tout ça dans un style ludique et plein de fantaisie.

Des gens ordinaires

Anna McGarrigle fait des chœurs et joue de l’accordéon sur la nouvelle version, qui est principalement portée par Lily Lanken, sa fille, et sa nièce Martha Wainwright, la fille de sa défunte sœur Kate. Comme la musique est une affaire de famille chez les McGarrigle, son fils Sylvan et sa sœur Jane font aussi des chœurs. Son mari, Dane Lanken, mort en mars, a aussi participé à la nouvelle version.

Cette dernière est signée Judith Gruber-Stitzer, qui s’est basée sur la version originale, mais dont l’environnement sonore est complètement réinventé. « Martha et Lily font les voix dans les couplets, pour les refrains, elle a formé une chorale. Elle voulait qu’il y ait des gens qui ne sont pas des artistes, mais des gens ordinaires, comme le monde qu’on croise dans le métro », raconte encore Anna McGarrigle, d’où ce chœur fait de proches et d’amis dont le métier n’est pas de chanter.

La fille au béret rouge fera partie des 10 courts métrages projetés vendredi sur l’esplanade Tranquille de la place des Festivals dans le cadre des Sommets du cinéma d’animation. The Flying Sailor (Wendy Tilby et Amanda Forbis), en lice pour l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2022, le clip de la chanson Les émerveilleurs d’Ingrid St-Pierre et Le triangle des Bermudes (Alice Gaboury-Moreau) seront aussi parmi les œuvres diffusées à cette occasion.

La fille au béret rouge sera aussi présenté en compétition les 11 et 14 mai dès 18 h 30 à la Cinémathèque québécoise.

Trois autres évènements aux Sommets du cinéma d’animation

Odyssée arménienne

Le film d’ouverture de ces 21es Sommets du cinéma d’animation, Aurora, l’étoile arménienne, est un documentaire animé mêlant animation et images d’archives qui raconte la trajectoire d’Aurora Mardiganian, rescapée du génocide arménien devenue une vedette du cinéma muet. La réalisatrice Inna Sahakyan sera présente à la projection.

Ce mardi, 19 h, à la salle de projection principale de la Cinémathèque québécoise

Pitou au cinéma

Pas besoin de se priver d’aller au cinéma pour rester avec pitou à la maison : mercredi, les chiens sont aussi invités à la projection du classique Tous les chiens vont au paradis de Don Bluth. Ça ne change rien pour les canidés cinéphiles, mais sachez que le film est présenté en version française.

Mercredi, 20 h, au Café-bar de la Cinémathèque québécoise

Red Ketchup en série

Couche-tôt ? C’est l’occasion de vous rattraper et de voir deux épisodes de la série animée Red Ketchup, adaptée de la bande dessinée créée par Pierre Fournier et Réal Godbout et diffusée sur Télétoon la nuit depuis le 20 avril. Martin Villeneuve et d’autres artisans de la version animée seront présents.

Jeudi, 20 h 30, au Café-bar de la Cinémathèque québécoise