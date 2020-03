La maison de production et de distribution montréalaise Datsit Sphère vient d’annoncer l’acquisition de la société torontoise Sienna Films qui a entre autres produit la série Cardinal mettant en vedette Karine Vanasse.

André Duchesne

La Presse

« Après l’acquisition de BGM la semaine dernière, l’acquisition de Sienna Films, dont Kew Media était propriétaire depuis 2017, renforce la présence de DATSIT Sphère au Canada et à l’international », indique-t-on dans un communiqué.

« Nous sommes fiers d’accueillir Jennifer Kawaja, Julia Sereny et toute l’équipe de Sienna au sein de notre compagnie, indique Bruno Dubé, président et chef de la direction de Datsit. Leur talent exceptionnel, qui s’ajoute à celui de notre talentueuse et créative équipe déjà en place à Toronto — reconnue pour ses productions Transplant, Bad Blood, 19-2, Rumours et This Life —, nous donnera l’opportunité d’augmenter nos capacités de production en fiction et en longs métrages, pour lesquels la demande est en forte croissance à travers le monde. »

Le catalogue de Datsit compte plusieurs titres connus comme Le pharmachien, Génial !, Un zoo pas comme les autres et le long métrage Flashwood de Jean-Carl Boucher qui devait sortir en salle sous peu, mais dont la sortie est remise en raison de l’actuelle pandémie.