(New York) La Bourse de New York a terminé en nette baisse mardi, entraînée par des prises de bénéfices sur les grandes valeurs technologiques et un mouvement général d’aversion pour le risque.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a perdu 1,04 %, l’indice NASDAQ a reflué de 1,65 % et l’indice élargi S&P 500 a rendu 1,02 %.

Plus de détails à venir.