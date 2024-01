(New York) La Bourse de New York évolue en ordre dispersé autour de l’équilibre vendredi, marquant le pas après plusieurs records et digérant à la fois des perspectives décevantes dans le secteur des semi-conducteurs et des nouvelles de l’inflation et de la consommation aux États-Unis.

Agence France-Presse

Vers 10 h, l’indice Dow Jones avançait de 0,07 %, le NASDAQ, plombé par Intel (-12 %), glissait de 0,25 %. Le S&P 500 cédait de 0,07 %.

La veille, le Dow Jones s’était apprécié de 0,64 % à 38 049,13 points, le NASDAQ est monté de 0,18 % à 15 510,50 points et l’indice élargi S&P 500 a engrangé 0,53 % à 4894,16 points. Ce dernier a signé jeudi son cinquième record d’affilée en clôture.

Même le NASDAQ est parvenu à finir dans le vert, malgré le plongeon de Tesla (-12,13 %), qui a perdu quelque 80 milliards de dollars de valorisation sur la séance.

Vendredi, c’était autour du géant des micro-processeurs Intel de s’écrouler de cette ampleur après avoir signalé des prévisions inférieures aux attentes pour le trimestre en cours. Intel a dit qu’il s’attendait désormais à des ventes de 12,2 milliards à 13,2 milliards de dollars, bien en dessous des 14,2 milliards attendus par les analystes.

Cet avertissement faisait aussi chuter les titres du secteur comme AMD (-2,23 %), Nvidia (-1,29 %), Broadcom (-1,72 %), Micron Technology (-1,89 %) et Qualcomm (-1,76 %).

Peu avant l’ouverture du marché, le département du Commerce a publié les chiffres de l’inflation, mesuré par l’indice PCE, l’outil favori de la Réserve fédérale (Fed) pour jauger l’évolution des prix.

La hausse des prix est restée à 2,6 % en décembre sur un an. Sur un mois cependant, elle est repartie à la hausse, les prix augmentant de 0,2 % par rapport à novembre, comme attendu, tandis qu’ils avaient reculé de 0,1 % entre octobre et novembre.

Mais hors alimentation et énergie, l’inflation dite « sous-jacente » est elle tombée à 2,9 %, son plus bas niveau depuis près de trois ans.

Par ailleurs, les revenus des ménages ont augmenté un peu moins vite en décembre qu’en novembre, à 0,3 % contre 0,4 %.

Mais leurs dépenses ont elles grimpé plus vite, portées par les achats des fêtes de fin d’année, à 0,7 % contre 0,4 %.

« Ce rapport montre une croissance régulière des revenus et de solides dépenses, ainsi qu’une mesure d’inflation préférée de la Fed qui tombe en dessous de 3 % », a commenté Robert Frick, économiste pour Navy Federal Credit Union.

« Tout cela constitue des ingrédients en faveur de futures baisses de taux même si sur un mois l’inflation a rebondi », a ajouté l’analyste.

Les taux obligataires se tendaient légèrement à 4,16 % pour celui à dix ans, contre 4,11 % la veille.

Ailleurs à la cote, Salesforce, le groupe de logiciels de relations clients qui fait partie du Dow Jones, grappillait 0,56 % alors que la compagnie s’apprêterait à supprimer 700 emplois, selon le Wall Street Journal, soit 1 % de ses effectifs mondiaux.

Se faisant l’écho de l’allant du consommateur, le groupe American Express s’envolait de 8 %. La compagnie de cartes de crédit a affiché un bond de 27 % de son bénéfice trimestriel par action, moins rapide que les deux précédents trimestres mais elle prévoit une hausse de son chiffre d’affaires de 9 % à 11 % en 2024, dans la fourchette haute des projections des analystes.

Son concurrent Visa chutait de 2,20 % malgré des résultats en hausse mais le groupe a signalé un ralentissement de la croissance des transactions de paiements en janvier.

Le fabricant de dentifrices et produits d’hygiène et ménagers Colgate-Palmolive avait le sourire (+2,08 %) après des performances financières supérieures aux attentes du marché au quatrième trimestre, anticipant le maintien de cette « dynamique de croissance » en 2024 et au-delà.

Concernant l’exercice en cours, le groupe prévoit une croissance nette des ventes entre 1 % et 4 % et du bénéfice net par action à données comparables entre 5 et 9 %.

Le groupe revendique une part de marché mondial de 41,1 % dans le dentifrice et de 31,5 % dans les brosses à dents.