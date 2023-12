Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Le détaillant montréalais Dollarama a perdu des appuis cette semaine après le dévoilement de la plus récente performance financière trimestrielle de l’entreprise.

En soulignant la hausse de 65 % du titre depuis deux ans, l’analyste Martin Landry, chez Stifel/GMP, a retiré sa recommandation d’achat, estimant peu probable que l’évaluation continue de progresser à court terme. Avec le ralentissement de l’inflation et la décélération des dépenses discrétionnaires, il voit un risque que la croissance des ventes comparables soit inférieure à celle passée. Il croit aussi que les investisseurs pourraient commencer à regarder au-delà de la récession pour positionner leur portefeuille pour un retour à la croissance économique.

Pour essentiellement les mêmes raisons, Brian Morrison, de la TD, retire lui aussi sa suggestion d’achat.

Ils sont désormais 7 analystes sur 13 à proposer l’achat.

Plusieurs titres québécois ayant un rendement du dividende élevé se sont récemment appréciés (BCE, Power Corporation, Fiera Capital, etc.). Ce n’est peut-être pas étranger au fait que la prochaine variation de taux sera plutôt à la baisse qu’à la hausse. « Cela crée un plancher pour la Bourse et envoie le signal qu’elle se dirige vers une hausse significative dans les prochains mois », souligne le gestionnaire de portefeuille Paul Beattie, de la firme montréalaise BT Global, dans sa lettre financière mensuelle envoyée vendredi. L’occasion la plus évidente se trouve, selon lui, chez les titres ayant un rendement du dividende élevé.

« Tout ce qui offre un rendement supérieur à 5 ou 6 % avec une certaine croissance organique va rebondir », dit-il. Il nomme des titres comme Brookfield Infrastructure Partners, Northland Power, BCE, Enbridge, Exchange International, TransCanada, etc. « Choisissez vos actions à haut rendement de dividende et prenez une participation. »

La Caisse de dépôt et placement du Québec vient de révéler aux autorités boursières avoir fait l’acquisition le 28 novembre d’un bloc d’actions de Stella-Jones d’une valeur de 1,5 million de dollars. Actionnaire le plus important de Stella-Jones, la Caisse a ainsi commencé décembre avec une participation de 13,4 % dans le fabricant montréalais de poteaux de téléphone et de traverses de chemin de fer.

Un membre du conseil d’administration de Stella-Jones a vendu cette semaine pour près de 400 000 $ d’actions de l’entreprise de Montréal. James Manzi a vendu lundi un bloc de 5000 actions. Il est membre du conseil depuis 2015.

Une administratrice de CGI vient d’acheter pour près de 77 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise de services technologiques. Sophie Brochu a acheté le 7 décembre un bloc de 540 actions. Elle est membre du conseil d’administration de CGI depuis trois mois.

Lundi sera la première journée de négociation au NASDAQ sur le titre de LeddarTech, un fournisseur québécois de logiciels d’aide à la conduite automobile. Ce sera l’occasion de saisir l’engouement initial et de prendre le pouls des investisseurs.

Réduire ou ne pas réduire le dividende chez Innergex ? Telle est la question soulevée lundi par la Financière Banque Nationale. Le dividende versé par le producteur québécois d’énergie renouvelable a représenté plus de 100 % des flux de trésorerie disponibles cette année, souligne l’analyste Rupert Merer, dans un rapport publié en début de semaine. Le rendement du dividende frôle les 8 %, ce qui fait dire à cet expert qu’Innergex bénéficierait à long terme d’une réduction du dividende afin d’investir davantage dans la croissance ou les rachats d’actions. Les rachats d’actions constituent la plus belle occasion, selon lui.

Les titres québécois de CGI et ADF ont touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Metro, BRP, Taiga, Marché Goodfood, Alithya et PyroGenèse ont tous glissé cette semaine à un plancher des 52 dernières semaines.