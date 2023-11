Mercredi en début de séance, le prix du métal jaune a touché un nouveau plus haut niveau depuis début mai, à 2066,60 $ US l’once.

(Londres) Propulsé par le repli du dollar américain, devise plombée par les perspectives d’une possible baisse des taux d'intérêt, l’or connaît ces derniers jours une ascension qui le porte à des sommets plus atteints depuis plus de six mois.

Agence France-Presse

Mercredi en milieu de journée, le prix du métal jaune a touché un nouveau plus haut niveau depuis début mai, à 2066,60 $ US l’once.

Comme les autres métaux précieux, l’or « a été soutenu par deux facteurs : les rendements obligataires et le dollar américain, tous les deux en baisse », a résumé James Harte, analyste de Tickmill.

Le métal jaune présente, en effet, traditionnellement un coût d’opportunité face à ces deux actifs également considérés comme des valeurs refuges en temps d’incertitudes économiques et géopolitiques, mais qui rapportent dans leur cas des intérêts à leurs détenteurs.

Cependant, billet vert comme rendements des bons du Trésor américain ont tous chuté suite à la publication plus tôt ce mois-ci d’une inflation ralentie pour octobre aux États-Unis.

Cette annonce a été suivie de la publication de données témoignant d’une économie américaine en perte de souffle et de commentaires d’officiels de la Réserve fédérale américaine (Fed) laissant présager aux marchés que la Fed en avait fini avec le resserrement de ses taux.

Mardi, l’un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, s’est ainsi dit « de plus en plus convaincu que la politique (monétaire américaine, NDLR) est actuellement bien placée pour ralentir l’économie et ramener l’inflation à 2 % » aux États-Unis, l’objectif fixé par la banque centrale américaine.

Les cambistes misent désormais sur leur baisse d’ici mai.

En conséquence, le dollar américain s’est effondré mardi à son plus bas depuis août face à l’euro et à la livre, avant de rattraper quelque peu ses pertes au cours de la séance de mercredi.

Par ailleurs, « il existe également une crainte persistante que ces réductions (de taux, NDLR) pourraient être motivées par un affaiblissement de l’économie », et « par conséquent, vendre du dollar américain et acheter de l’or est logique aux yeux de nombreux investisseurs », a souligné Stephen Innes, analyste de SPI AM.

L’or avait connu un regain d’achats au début de la guerre entre Israël et le Hamas.

« Il existe une profonde incertitude quant à ce qui pourrait arriver à la région, ce qui fait monter le cours de l’or », a relevé Susannah Streeter, analyste d’Hargreaves Lansdown.