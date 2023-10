Cryptomonnaies Le bitcoin dépasse 35 000 $ US

(New York) Le bitcoin a atteint mardi son plus haut depuis près d’un an et demi, dépassant brièvement les 35 000 dollars, sur un marché enflammé par la possible arrivée prochaine d’un nouveau produit de placement en cryptomonnaies qui aiderait à démocratiser les monnaies numériques.