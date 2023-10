Cryptomonnaies La procureure de New York attaque les plateformes Gemini et Genesis

(New York) La procureure de l’État de New York, Letitia James, a assigné en justice, jeudi, deux plateformes de cryptomonnaies, Gemini et Genesis, accusées d’avoir pris des risques excessifs et fait perdre plus d’un milliard à des particuliers.