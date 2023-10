(New York) La Bourse de New York a terminé en hausse, mercredi, agréablement surprise par le reflux des taux obligataires et un chiffre de créations d’emplois très inférieur aux attentes, qui laissent espérer la fin du durcissement monétaire de la banque centrale américaine.

Le Dow Jones a gagné 0,39 %, l’indice NASDAQ a pris 1,35 % et l’indice élargi S&P 500 a engrangé 0,81 %.

Toronto clôture en hausse

La Bourse de Toronto a clôturé sur un léger gain mercredi, les gains des secteurs des services aux collectivités et des technologies de l’information ayant eu le dessus sur les reculs des groupes de l’énergie et des métaux pour batteries, tandis que les grands indices américains ont avancé eux aussi.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 13,8 9 points, soit 0,07 %, pour terminer la séance avec 19 034,81 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 72,76 cents US, en baisse par rapport à celui de 72,93 cents US de mardi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a dégringolé de 5,01 $ US à 84,22 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a avancé de 1 cent US à 2,96 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a rendu 6,70 $ US à 1834,80 $ US l’once et celui du cuivre s’est déprécié de 3 cents US à 3,59 $ US la livre.

La Presse Canadienne