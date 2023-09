Wall Street attentiste et indisposée par de mauvais indicateurs

(New York) La Bourse de New York évoluait en baisse mardi peu après l’ouverture, mal orientée par les signes de ralentissement économique en Chine et en Europe, à l’orée d’une semaine écourtée par un jour férié et qui s’annonce pauvre en indicateurs et résultats.