Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Une dirigeante du CN vient de vendre pour 880 000 $ d’actions du transporteur ferroviaire montréalais.

Janet Drysdale, première vice-présidente et cheffe des relations avec les intervenants, a vendu le 28 juillet un bloc de 5500 actions au prix unitaire de 160 $.

Par ailleurs, un administrateur du CN a de son côté acheté cette semaine près de 160 000 $ en actions. David Freeman a acheté mardi 1000 actions du CN. Il est membre du conseil d’administration depuis un peu plus d’un an.

Le rendement alléchant du dividende de BCE, qui se situe à 7 %, amène la TD à changer d’avis à propos du géant montréalais des télécommunications. L’analyste Vince Valentini suggère depuis vendredi l’achat de l’action. Si les résultats présentés jeudi par BCE sont largement conformes aux attentes, cet expert s’attend à ce que la croissance du dividende de l’ordre de 5 % par année se poursuive.

La Financière Banque Nationale ne recommande plus d’acheter l’action de Lion. L’analyste Rupert Merer a retiré sa suggestion d’achat jeudi après avoir pris connaissance de la plus récente performance trimestrielle du constructeur québécois d’autobus et de camions 100 % électriques. Sa décision de ne plus proposer le titre est essentiellement liée à la poussée d’environ 20 % de l’action depuis deux mois. Ils sont maintenant cinq analystes sur neuf à dire d’acheter.

L’entreprise montréalaise de transport par camions TFI a perdu la recommandation de la Financière Banque Nationale en milieu de semaine. L’analyste Cameron Doerksen a retiré sa suggestion d’achat après la publication de la performance trimestrielle de TFI et après avoir constaté que la direction de TFI abaissait ses prévisions pour l’exercice. Il estime par ailleurs que les gains potentiels découlant de la faillite du concurrent américain Yellow sont déjà escomptés dans le titre de TFI. Ils sont désormais 12 analystes sur 18 à proposer l’achat.

Le CN a perdu l’appui de RBC en début de semaine. L’analyste Walter Spracklin a retiré lundi sa recommandation d’achat sur le transporteur ferroviaire montréalais. Plusieurs facteurs affectent l’humeur des investisseurs envers le CN, selon cet expert. Il souligne par exemple l’impact des incendies de forêt et de la grève au port de Vancouver sur les activités du CN. Il note aussi l’embauche de l’ex-haut dirigeant du CN Jim Vena à la barre de Union Pacific. Cette nomination risque, selon lui, d’attirer des investisseurs du secteur vers Union Pacific au détriment du CN. Ils sont dorénavant 10 analystes sur 29 à proposer l’achat de l’action du CN.

Si la Banque Laurentienne est ultimement vendue, une transaction se fera au minimum à la valeur comptable ou légèrement sous la valeur comptable de la banque à 2,6 milliards de dollars, soit environ 59 $ par action, selon l’analyste Stephen Bolland, de la firme Raymond James. Dans une note publiée lundi, cet expert ajoute qu’une transaction à un prix supérieur à la valeur comptable est possible, mais un peu moins probable. L’acquéreur le plus probable, selon lui, est une grande banque canadienne.

En hausse de plus de 40 % depuis l’annonce du résultat de son offre publique de rachat importante il y a trois semaines, l’action de Coveo se négocie toujours avec un escompte de près de 30 % par rapport à ses comparables, soulignait en début de semaine l’analyste David Kwan, de la TD, dans une note envoyée à ses clients. Cet expert ajoute cependant que la barre est maintenant relevée en vue de la présentation mardi de la performance financière de début d’exercice de l’entreprise de Québec spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce électronique. Des résultats inférieurs aux attentes et des prévisions ou des annonces décevantes pourraient provoquer un repli significatif du titre, prévient-il. En revanche, de bons résultats, des commentaires favorables, une acquisition et le rachat d’autres actions sont des éléments pouvant relancer la récente poussée de l’action.

Les titres québécois de Lassonde, BMTC, TFI, WSP, Cascades, Power Corporation, 5N Plus, SNC-Lavalin, Colabor, Coveo et Groupe ADF ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Guru, BCE, Boralex, Innergex, Cogeco, Saputo et Theratechnologies ont touché cette semaine un plancher des 52 dernières semaines.

La Bourse de Toronto restera fermée lundi pour souligner le congé civique, jour férié dans la plupart des provinces canadiennes chaque premier lundi d’août.