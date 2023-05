Plusieurs facteurs contribuent à l’envolée du prix du métal précieux. Parmi eux, la résilience de l’inflation de base, la faiblesse de la croissance économique, la tourmente entourant les banques régionales aux États-Unis et les tensions géopolitiques.

L’once d’or a fracassé un record dans la soirée de mercredi à jeudi, a confirmé à La Presse Jonathan Da Silva, négociant d’or chez Kitco, de Montréal. Le prix a légèrement dépassé les 2800 $ l’once troy (31,1035 grammes).

L’ancien record, à 2756 $, avait été établi il y a un peu plus de deux ans, le 6 août 2020. À la mi-journée jeudi, l’once se vendait 2771 $.

Depuis le début de 2023, l’or, libellé en dollars canadiens, a gagné 12 %.

Au moment d’écrire ces lignes, l’or n’a pas encore officiellement battu son record en dollars américains de 2069 $ US obtenu en août 2020. On parle ici du cours au comptant ou spot price. L’once se vendait autour de 2045 $ US à 14 h 30 jeudi.

Plusieurs facteurs contribuent à l’envolée du prix du métal précieux. Parmi eux, la résilience de l’inflation de base, la faiblesse de la croissance économique, la tourmente entourant les banques régionales aux États-Unis et les tensions géopolitiques.

L’or est considéré comme une valeur refuge pour les investisseurs.