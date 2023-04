En Asie, le Nikkei 225 a pris moins de 0,1 % à Tokyo. La bourse de Shanghaï a fléchi de 0,8 % et le Hang Seng a plongé de 1,9 % à Hong Kong. Séoul a fondu de 1,4 %.

PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Les marchés mondiaux étaient en baisse mardi matin, alors que les investisseurs attendaient le dévoilement de bénéfices et une mise à jour concernant la croissance économique aux États-Unis.

La Presse Canadienne

Environ 170 des plus grandes entreprises américaines, dont Amazon et Microsoft, doivent annoncer leurs résultats cette semaine.

Paris glissait de 0,8 % et Francfort de 0,3 % en début de séance en Europe, tandis que Londres cédait 0,4 %.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles reculait de 0,4 % et l’indice élargi S&P 500 de 0,5 %.

En Asie, le Nikkei 225 a pris moins de 0,1 % à Tokyo. La bourse de Shanghaï a fléchi de 0,8 % et le Hang Seng a plongé de 1,9 % à Hong Kong. Séoul a fondu de 1,4 %. La bourse de Sydney était fermée pour un congé.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole perdait 7 cents US à 78,69 $ US le baril.