Des kayaks de marque Pelican, des spiritueux signés Romeo’s Gin, du porc provenant de chez Olymel et du sirop d’érable. Si tous ces produits se trouvent dans un magasin près de chez vous, ils sont aussi offerts, bien loin d’ici… dans les allées des magasins Costco au Japon.

C’est du moins le constat qu’a fait le ministre québécois de l’Agriculture, André Lamontagne, lors d’une mission commerciale au Japon au début du mois de mars. Et à la lumière des discussions qu’il a eues là-bas avec les dirigeants de Costco, d’autres produits d’ici pourraient bien faire leur apparition dans les magasins du détaillant qui compte là-bas un total de 31 entrepôts. M. Lamontagne va même jusqu’à qualifier ce séjour de « voyage payant ».

« J’ai vu des boissons alcoolisées, des produits d’érable, du porc, des kayaks, raconte le ministre au cours d’une entrevue accordée à La Presse à son retour du Japon. [À Tokyo], j’ai eu une bonne jasette avec le président du Costco là-bas [Ken Theriault] et on courait presque dans les allées parce qu’il voulait me montrer à gauche et à droite des produits qui viennent de chez nous », raconte-t-il en riant.

Cette rencontre-là, c’est nous qui avons couru après. Je voulais voir quel était le mécanisme pour qu’ils accueillent nos entreprises. André Lamontagne, ministre québécois de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

M. Theriault est originaire de la Saskatchewan, tandis que le vice-président et directeur des opérations, Howard Tulk, vient de Terre-Neuve. « Au départ, ce sont des gens qui ont un préjugé favorable pour les entreprises canadiennes. Ils cherchent des produits qui se distinguent, qui ont des histoires. On a beaucoup de produits au Québec qui ont des histoires derrière eux. »

Une ouverture sur l’Asie

Pour Nicolas Duvernois, grand patron de Duvernois Esprits créatifs, l’entreprise derrière le Romeo’s Gin, le marché japonais « offre une vitrine et ouvre la porte sur le reste de l’Asie ». Son gin est absent des étalages dans les Costco du Québec, puisque la vente de spiritueux est interdite en épicerie, mais son produit est offert en paquet de deux bouteilles dans ceux du Japon, confirme-t-il au bout du fil. Les Romeo’s Gin ont fait leur entrée là-bas quelques mois avant le début de la pandémie. La COVID-19 est venue mettre un frein à l’exportation de ses produits en terre nipponne. « Mais là, les activités sont relancées. Les Japonais sont des amateurs et des créateurs de spiritueux exceptionnels », souligne-t-il.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le PDG de Duvernois Esprits créatifs, Nicolas Duvernois

L’entreprise duBreton, spécialisée dans l’abattage et la transformation de porc, a déjà fait sa marque au pays du Soleil levant, avec sa viande hachée biologique.

[Chez Costco], nous sommes en renégociation pour cet article et pour d’autres articles, toujours dans les produits biologiques. Julie Lamontagne, porte-parole de l’entreprise d’abattage et de transformation de porc duBreton

À la tête de Prana, entreprise connue pour ses céréales, barres tendres et autres biscuits produits avec des ingrédients biologiques, Marie-Josée Richer affirme elle aussi avoir vécu l’expérience de Costco au Japon en 2019. Elle assure qu’elle serait prête à remettre ça. « C’est sûr ! Qui dirait non à ça ? lance Mme Richer en riant. C’est vraiment une super belle clientèle. »

PHOTO FOURNIE PAR MARIE-JOSÉE RICHER, ARCHIVES LA PRESSE La cofondatrice de Prana, Marie-Josée Richer

« On vend dans les Costco en Corée, en Irlande, en Espagne, en France. Il s’agit de rotation. C’est une entente que l’on fait avec eux pour un certain nombre d’unités. »

D’autres produits à venir

Par ailleurs, d’autres produits d’ici pourraient bientôt faire leur place dans les entrepôts de Costco au Japon. Dans le cadre de la mission commerciale, près d’une vingtaine d’entreprises et d’organisations agroalimentaires québécoises accompagnaient le ministre. La délégation a notamment participé à Foodex, le plus important salon commercial d’aliments et de boissons d’Asie-Pacifique. L’évènement se tenait à Tokyo. Signé Caméline, dont les huiles sont déjà vendues dans des épiceries au Japon, Emblème Canneberge et Citadelle, coopérative de producteurs de sirop d’érable, comptaient parmi les entreprises participantes. Celles-ci n’aspirent pas toutes à faire leur entrée chez Costco, mais à percer le marché japonais.

À la suite de ses discussions avec M. Theriault, André Lamontagne a invité le grand patron de Costco et son équipe à rencontrer les entreprises québécoises présentes à Foodex. « Ils sont revenus plusieurs fois dans la journée à notre kiosque, se rappelle Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, qui était également du voyage. Ils sont très ouverts. C’est quelque chose qui ouvre grand la porte à des occasions futures. »

« J’ai vu des opportunités pour deux de nos entrepreneurs », ajoute M. Lamontagne, tout en refusant pour le moment de révéler leur identité. « Je voyais des matchs. »

Emballé par sa visite, le ministre travaille sur l’organisation d’une autre rencontre avec les dirigeants des Costco japonais. Celle-ci aura vraisemblablement lieu au Québec « au cours des prochaines semaines ou des prochains mois pour voir s’il n’y a pas d’autres [occasions] d’affaires qu’on pourrait générer ».