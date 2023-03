Le dollar au plus bas depuis 5 semaines

(New York) Le dollar est tombé mardi au plus bas depuis 5 semaines face à l’euro, victime d’inquiétudes quant à l’impact de la crise bancaire sur l’économie américaine, qui ont compensé la perspective d’une possible hausse du taux de la Fed (la banque centrale américaine) mercredi.

Agence France-Presse

Vers 17 h (heure de l’Est), le billet vert reculait de 0,83 % face à la monnaie unique, à 1,0769 dollar pour un euro. Plus tôt, il était descendu à 1,0788, au plus bas depuis mi-février. La devise américaine se repliait également face à la livre et au franc suisse.

Les opérateurs s’attendent majoritairement à un relèvement d’un quart de point du taux directeur de la Fed, mercredi, qui le porterait à une fourchette comprise entre 4,75 % et 5,00 %, malgré les remous qu’a provoqués la crise bancaire.

Le scénario privilégié projette également une autre hausse équivalente lors de la réunion suivante, début mai, alors que beaucoup d’autres banques centrales ont entamé une pause ou l’ont annoncée pour bientôt.

« Mais on est loin de ce qui était attendu il y a encore quelques semaines, quand le marché anticipait une hausse d’un demi-point » mercredi et voyait le taux monter jusqu’à 6 %, voire au-delà, a expliqué Christopher Vecchio, de Tastylive.

Entre-temps, la crise bancaire est passée par là, laissant au tapis trois établissements américains et contraignant les autorités américaines à prendre des mesures drastiques pour rassurer les déposants.

La séquence pourrait avoir des conséquences aux États-Unis, a prévenu, dans une note Kit Juckes, de Société Générale.

Les cambistes se montraient aussi réservés avant la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, contraint à un numéro d’équilibrisme.

« S’il sonne prudent, le marché va se dire que les choses sont pires que ce qu’on pensait, donc il doit pencher un peu du côté de la confiance, dans une direction offensive » et faire passer le message que l’économie américaine peut supporter une nouvelle hausse de taux, selon Christopher Vecchio.