(New York) Les cours du pétrole ont de nouveau brutalement reculé mercredi, tombant à un plus bas depuis près d’un mois, plusieurs facteurs annonçant un affaiblissement de la demande, notamment la flambée de la COVID-19 en Chine et des températures anormalement élevées en Europe et aux États-Unis.

Agence France-Presse

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a perdu 5,18 %, pour clôturer à 77,84 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en février, il a abandonné 5,31 %, à 72,84 dollars.

Les deux variétés de référence du marché ont ainsi terminé à leur plus bas niveau en clôture depuis près d’un mois. Les prix atteints début décembre étaient les plus faibles depuis décembre 2021.

« Le pétrole n’arrive pas à se relever avec une si faible demande », a commenté Eli Rubin, d’EBW Analytics Group.

« Le raz-de-marée de la COVID-19 en Chine pèse sur les prévisions », a d’abord mis en avant l’analyste.

Dans le même temps, de nombreux indicateurs ont mis en évidence, ces derniers jours, une contraction de l’activité en Allemagne, Espagne, en France et aux États-Unis, entre autres.

Dans ce contexte, « il est difficile de croire à un marché (du pétrole) en hausse », explique Eli Rubin.

La publication, mercredi, du compte-rendu du la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) a achevé de déprimer les cours, car elle a confirmé que les membres de la Réserve fédérale projetaient de continuer à relever les taux cette année.

Les banquiers centraux estiment, dans l’ensemble, approprié de poursuivre le resserrement monétaire, quitte à affaiblir l’économie américaine, plutôt que de risquer d’échouer à juguler l’inflation.

« Les avertissements quant aux effets de hausses de taux agressives sur l’économie américaine agitent de nouveau les courtiers et les prix du pétrole poursuivent leur descente », a relevé Susannah Streeter, d’Hargreaves Lansdown.

Les prix de l’énergie en général pâtissent également des températures anormalement élevées pour la saison en Europe et aux États-Unis.

Ce phénomène met particulièrement sous pression les prix du gaz naturel. Mercredi, le contrat de référence européen, le TTF néerlandais, est tombé à 64 euros le mégawattheure (MWh), une première depuis novembre 2021.