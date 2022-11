(Paris) Les Bourses mondiales profitaient de l’annonce d’un assouplissement de plusieurs mesures contre la COVID-19 en Chine vendredi, gardant leur optimisme après la publication jeudi d’un ralentissement plus fort que prévu de l’inflation américaine.

Agence France-Presse

Au lendemain d’une séance euphorique, où le NASDAQ s’est envolé de plus de 7 %, la Bourse de New York a ouvert mitigée. Vers 9 h 45, le NASDAQ progressait de 0,45 %, le S&P 500 de 0,21 %, tandis que le Dow Jones reculait de 0,21 %.

La plupart des indices européens observaient également une hausse modérée. Paris gagnait 0,46 %, Francfort 0,52 % et Milan 0,26 %.

En revanche, Londres reculait pour sa part de 0,49 %, alors que le PIB britannique s’est contracté de 0,2 % au troisième trimestre, signe que l’économie est peut-être déjà en récession.

L’annonce d’un assouplissement de certaines mesures contre la COVID-19 en Chine, notamment une réduction de la quarantaine à l’arrivée dans le pays, qui passe de dix à huit jours, a dynamisé les marchés.

La Bourse de Hong Kong a décollé de plus de 7 % : son indice principal comprend de nombreuses entreprises technologiques qui ont profité de la tendance des marchés américains de la veille.

La publication jeudi d’un ralentissement plus fort que prévu de l’inflation (à 7,7 %) aux États-Unis en octobre a déclenché une frénésie d’ordres d’achats d’actions, un effondrement des rendements des emprunts d’État et un reflux du dollar.

« La réaction à ce chiffre semble un peu extrême, voire exagérée, mais il faut reconnaître que les investisseurs ont attendu longtemps cette opportunité et que beaucoup de négativité a été intégrée pendant ce temps », commente Craig Erlam, analyste d’Oanda.

Avec une hausse des prix qui décélère et une économie qui ralentit, les investisseurs espèrent que la banque centrale américaine lève le pied dans son cycle de resserrement monétaire.

Cependant sur le marché obligataire, les taux d’intérêt souverains européens, qui s’étaient effondrés la veille, remontaient à des niveaux proches de ceux où ils se situaient avant la publication des chiffres d’inflation de jeudi. Le rendement allemand à 10 ans valait 2,14 %. Le marché américain est quant à lui fermé pour la journée des vétérans.

La Commission européenne a prévenu que l’Europe allait entrer en récession en fin d’année et subir une inflation plus forte que prévu à cause de la flambée des prix de l’énergie.

La tech chinoise garde son élan

Après des bonds enregistrés jeudi, les actions des entreprises chinoises du secteur technologique cotées à Wall Street continuaient de grimper.

Alibaba prenait 2,32 % à New York, Baidu 2,10 %, JD. Com 8,80 %, Tencent 5,27 %.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar poursuivait son déclin vendredi atteignant un plus bas depuis trois mois face à l’euro, le ralentissement de l’inflation sur un an aux États-Unis, et l’assouplissement de la politique chinoise anti-COVID-19 sapant l’attrait de la valeur refuge.

Vers 9 h 40, le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d’autres grandes devises, cédait 1,10 % à 107,03 points. Sur deux séances, il dégringole de 3,20 %.

La devise américaine perdait 0,75 % face à l’euro à 1,0287 dollar.

La livre britannique se repliait face à l’euro de 0,66 % à 87,73 pence, lestée par la contraction du PIB britannique.

Les investisseurs surveillaient les éventuelles implications des déboires du secteur des cryptomonnaies. La plateforme de cryptomonnaies FTX, dans la tourmente depuis une semaine, s’est déclarée en faillite, et son dirigeant Sam Bankman-Fried a démissionné vendredi.

Après cette annonce, le bitcoin tombait de 7,37 % à 16 500 dollars.

Les cours du pétrole étaient soutenus par les assouplissements des restrictions anti-COVID-19 chinoises.

Vers 9 h 35, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2023 gagnait 2,97 % à 96,46 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en décembre s’appréciait de 3,02 % à 89,13 dollars.