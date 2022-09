Trois entreprises d’origine québécoise figurent dans le palmarès des 30 actions les plus performantes depuis trois ans à la Bourse de Toronto.

Martin Vallières La Presse

Annoncé jeudi, ce palmarès surnommé « TSX 30 » est une liste annualisée des entreprises dont les actions cotées à la Bourse de Toronto affichent le meilleur rendement sur trois ans, basé sur l’évolution de leur cours ainsi que les dividendes payés aux actionnaires.

L’édition 2022 du TSX 30 affiche un rendement moyen de 301 % sur trois ans, mesuré au 30 juin dernier. Aussi, cette édition du TSX 30 se démarque par la forte résurgence boursière des entreprises du secteur pétrolier et gazier, qui occupent 14 des 30 positions du palmarès.

N’empêche, trois entreprises d’origine québécoises qui ne sont pas de ce secteur ont pu s’inscrire dans l’édition 2022 du palmarès TSX 30.

Au 9e rang, avec un rendement boursier de 353 % en trois ans, on retrouve PyroGenesis Canada. Cette entreprise technologique basée à Montréal développe et commercialise des procédés industriels au plasma en Amérique du Nord et outre-mer.

Au 30 juin dernier, date de référence du TSX 30, PyroGenesis affichait une capitalisation boursière de 423 millions, comparativement à 76 millions trois ans plus tôt.

Ensuite, au 18e rang du palmarès avec un rendement de 245 % en trois ans, on retrouve la société minière Aya Or & Argent, dont le siège social est à Montréal. Cette entreprise qui exploite des gisements de métaux précieux au Maroc était valorisée à hauteur de 688 millions au 30 juin dernier, comparativement à 148 millions trois ans plus tôt.

Enfin, au 29e rang du plus récent palmarès TSX 30, avec un rendement boursier de 175 % en trois ans, on retrouve le géant du camionnage TFI International. Cette entreprise d’envergure continentale, dont le siège social est situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, était valorisée à 9,35 milliards au 30 juin dernier, comparativement à 3,34 milliards trois ans plus tôt.