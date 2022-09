Effrayée par l’arrêt prolongé du gazoduc Nord Stream

Wall Street termine la semaine en baisse

(New York) La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, effrayée par l’annonce du prolongement de l’arrêt du gazoduc Nord Stream en Europe, qui fait craindre une escalade de la crise énergétique et une récession sur le Vieux continent.