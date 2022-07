Parmi les Bourses européennes, Francfort perdait 0,79 %, Milan 0,96 % et Paris 0,51 %, tandis que Londres résistait (+0,13 %), soutenue par une hausse des valeurs pétrolières et des minières.

(Paris) Les marchés boursiers mondiaux reculaient mardi, souffrant de la nouvelle flambée des prix du gaz en Europe et restant prudents avant de gros résultats d’entreprises et la réunion de la Réserve fédérale américaine.

Agence France-Presse

Wall Street a ouvert en baisse : vers 9 h 55, le Dow Jones reculait de 0,33 %, le S&P 500 de 0,59 % et le NASDAQ de 1,02 %,

Parmi les Bourses européennes, Francfort perdait 0,79 %, Milan 0,96 % et Paris 0,51 %, tandis que Londres résistait (+0,13 %), soutenue par une hausse des valeurs pétrolières et des minières.

Le cours du gaz naturel européen de référence, le TTF néerlandais, s’envolait de 10,35 % à 194,90 euros le mégawattheure, à son plus haut niveau depuis le record historique de mars.

Gazprom a annoncé lundi qu’il réduirait dès mercredi drastiquement ses livraisons de gaz à l’Europe, à environ 20 % des capacités du gazoduc Nord Stream, contre quelque 40 % actuellement, nouvel épisode des tensions entre la Russie et l’Europe dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Les États membres de l’Union européenne ont approuvé mardi un plan de réduction coordonnée de leur consommation de gaz pour réduire leur dépendance vis-à-vis de Moscou. Toutefois, la Hongrie a, peu après, refusé cet accord qu’elle juge « inapplicable ».

Signe de l’inquiétude pour l’économie européenne face à une pénurie de gaz, l’euro a brièvement chuté de 1 % face au dollar mardi. Vers 9 h 50, la monnaie unique européenne reculait encore de 0,83 % à 1,0134 dollar.

Et « la faiblesse de l’euro pourrait s’accentuer si le risque d’une récession augmente dans la zone euro », rappelle Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Dans le sillage du gaz, les prix du pétrole montaient aussi, le marché anticipant une hausse de la demande de brut pour pallier le manque de gaz.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre montait de 1,55 % à 106,73 dollars et celui de West Texas Intermediate (WTI) américain prenait 1,40 % à 98,05 dollars.

Walmart et le commerce au rabais

Sur le marché américain, Walmart dévissait de 8,15 %, après avoir émis un avertissement sur ses résultats du trimestre et de l’année. L’entreprise a expliqué que ses clients dépensaient plus pour l’alimentation et l’essence à cause de l’inflation et moins pour les autres marchandises, aux marges généralement plus élevées.

Amazon reculait de 3,31 % du fait des craintes d’un recul de la consommation. Le géant américain va augmenter significativement le prix de l’abonnement Prime à compter du 15 septembre dans cinq pays d’Europe.

D’autres entreprises liées au commerce souffraient, comme Sainsbury (-2,03 %), B & M (-2,35 %) ou Kingfisher (-7,72 %) à Londres, Carrefour (-0,95 %) et Casino (-5,51 %) à Paris.

La révélation du nom du prochain patron de JD Sports par le média anglais Sky News, Regis Schultz, était fraîchement accueillie en Bourse (-7,16 %).

Plus tard mardi, Alphabet, maison mère de Google, et Microsoft sont attendus au tableau, dans un contexte de « grande nervosité autour de l’environnement de la publicité en ligne », prévient Jeffrey Halley, analyste d’Oanda.

Ces publications permettront d’en savoir plus sur le ralentissement de l’économie, freinée entre autres par la politique monétaire de la Banque centrale américaine, qui devrait procéder à une nouvelle hausse de ses taux directeurs de 75 points de base mercredi.

Au rayon des résultats

La banque suisse UBS chutait de 7,31 % après avoir rapporté une quasi-stagnation de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs français Soitec chutant de même (-7,41 %) après ses résultats. Randstad glissait de 6,99 % à Amsterdam et Rémy Cointreau de 1,96 % à Paris.

À l’inverse, le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli (+4,15 %), le géant de l’agroalimentaire et des produits d’hygiène Unilever (+2,40 %), la compagnie aérienne Easyjet (+0,03 % à Londres) étaient davantage soutenus après leur publication.

La veille de ses résultats, le norvégien Equinor montait de 5,15 %, dopé par la hausse du prix du gaz.

Du côté du bitcoin

Le bitcoin perdait 5,44 % à 20 950 dollars vers 9 h 40.