Les Bourses européennes ont terminé dans le vert : Paris a progressé de 1,27 %, Francfort de 1,01 % et Milan de 0,59 %. La place de Londres est pour sa part fermée jeudi et vendredi pour les célébrations marquant les 70 ans de règne d’Élisabeth II.

Hausse des actions et du pétrole malgré des vents contraires

(Paris) Les marchés boursiers étaient orientés plutôt à la hausse jeudi, malgré des chiffres et déclarations de mauvais augure pour la croissance économique mondiale.

Agence France-Presse

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert : Paris a progressé de 1,27 %, Francfort de 1,01 % et Milan de 0,59 %. La place de Londres est pour sa part fermée jeudi et vendredi pour les célébrations marquant les 70 ans de règne d’Élisabeth II.

Wall Street a ouvert en baisse, froissée par un rapport sur l’emploi américain nettement en dessous des attentes et un avertissement sur résultats du géant Microsoft. Mais vers 11 h 50, les indices américains remontaient : le Dow Jones prenait 0,29 %, le S&P 500 0,72 %, et le NASDAQ 1,35 %.

La tendance restait cependant peu affirmée et l’inflation, et surtout ses effets sur la croissance, continue d’inquiéter les investisseurs et les banques centrales.

Les craintes grandissent désormais de voir l’activité économique tomber en récession. La vice-présidente de la Banque centrale américaine (Fed) Lael Brainard, a indiqué jeudi que l’institution anticipe un ralentissement économique, soulignant toutefois qu’il est encore « trop tôt » pour dire quand, et précisant que la priorité est de juguler l’inflation.

Le dernier rapport sur l’emploi d’ADP a révélé jeudi que les entreprises américaines du secteur privé ont créé 128 000 emplois en mai, près de deux fois moins qu’en avril, et bien moins qu’attendu, en partie en raison de l’inflation élevée.

« C’est clairement un ralentissement de l’allure vue ces derniers mois, en grande partie lié à la flambée des prix de l’énergie […], mais ce n’est pas un désastre », a commenté Ian Shepherdson, de Pantheon Macroeconomics.

Il rappelle néanmoins que le rapport ADP « n’est pas un indicateur fiable des chiffres de l’emploi » et a souvent été en décalage avec les données du ministère du Travail, qui seront publiées vendredi et qui sont jugées beaucoup plus probantes.

Pour stabiliser le marché du pétrole, dont les prix ont explosé depuis la guerre en Ukraine, les pays membres de l’OPEP+ ont convenu que « la production de juillet serait ajustée à la hausse de 648 000 barils par jour », contre 432 000 barils fixés les mois précédents.

C’est un tournant pour l’OPEP+ qui s’était limitée depuis le printemps 2021 à de modestes augmentations de ses quotas, pour retrouver ses niveaux d’avant la pandémie de COVID-19, et n’avait jusqu’ici jamais dévié de sa ligne.

« L'OPEP+ a augmenté sa production, mais moins qu’espéré initialement », commente Jochen Stanzl, analyste de CMC Markets.

L’annonce semble avoir réjoui les investisseurs. Vers 11 h 45, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août avançait de 1,07 % à 117,61 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en juillet montait de 1,15 % à 116,58 dollars.

Les technologies américaines font la une

Le géant du numérique Microsoft perdait 1,72 % après avoir révisé à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires et de profit pour le quatrième trimestre de son exercice décalé, invoquant l’impact des taux de change alors que le dollar américain évolue à un niveau très élevé.

Le spécialiste de l’informatique à distance (cloud) Hewlett Packard Enterprise était sanctionné (-6,34 %) après la publication de résultats légèrement inférieurs aux attentes. Le groupe, né de la scission de Hewlett-Packard en 2015, a aussi ajusté à la baisse sa prévision de bénéfice pour son exercice 2022.

Sanofi cède un traitement à Regeneron

Le laboratoire américain Regeneron versera au moins 900 millions de dollars au groupe pharmaceutique français Sanofi pour obtenir la licence exclusive de Libtayo, un anticorps monoclonal utilisé dans les traitements anticancéreux, a annoncé Sanofi. Regeneron reculait de 5,73 % à Wall Street.

Perquisitions chez BMW

Des locaux du constructeur automobile allemand (+1,81 %) ont fait l’objet de perquisitions mercredi en Allemagne et en Autriche dans le cadre d’une enquête des autorités sud-coréennes en cours depuis 2018 sur des problèmes dans le circuit de refroidissement des gaz d’échappement.

Du côté des devises

L’euro se renforçait face au dollar après la publication des chiffres ADP sur l’emploi américain.

Vers 11 h 45, l’euro gagnait 0,73 % à 1,0728 dollar pour un euro.

Le bitcoin avançait de 2,39 % à 30 340 dollars.