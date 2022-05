Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Richard Dufour La Presse

Avec deux séances boursières à faire en mai, Lightspeed est positionnée pour enregistrer la plus forte hausse du mois dans le Québec inc., alors que Xebec se trouve à l’autre extrémité.

L’action de Lightspeed est jusqu’ici en progression de 15 % depuis le 1er mai à la Bourse de Toronto. Tecsys (+ 13 %) et la Banque Nationale (+ 8 %) sont d’autres titres québécois qui se démarquent ce mois-ci.

Chez les perdants, outre Xebec (- 61 %), Bausch Health (- 49 %), Hexo (- 40 %), Coveo (- 28 %) et 5N Plus (– 25 %) traversent aussi un mois plutôt difficile sur les marchés.

Le président du conseil d’administration de 5N Plus et un haut dirigeant viennent d’acheter des blocs d’actions du fournisseur montréalais de matériaux technologiques. Luc Bertrand a acheté le 20 mai 100 000 actions au prix unitaire de 1,18 $. Vice-président directeur des semiconducteurs spécialisés, Jurgen Heizmann a de son côté acheté les 23 et 24 mai un total de 10 000 actions au prix unitaire de 1,19 $. En reculant à 1,03 $, l’action de 5N Plus a touché le 9 mai son plus bas niveau des 52 dernières semaines.

Quincaillerie Richelieu a gagné l’appui de la CIBC en milieu de semaine. L’analyste Hamir Patel recommande dorénavant l’achat du titre du fournisseur montréalais de produits de rénovation. Il croit qu’avec son bilan financier, Richelieu est positionnée pour gagner des parts de marché de façon accélérée en réalisant des acquisitions dans un contexte s’apparentant à celui d’une récession. L’ampleur du repli de l’action depuis son sommet de février est injustifiée, à son avis.

Alors que le fabricant québécois de véhicules récréatifs BRP présentera vendredi sa performance de début d’exercice, son titre se négocie à un multiple d’évaluation historiquement bas, a souligné mercredi Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale. Les produits de BRP sont discrétionnaires, l’entreprise a des défis d’approvisionnement à relever, et une récession est toujours possible dans le contexte inflationniste actuel. Cet analyste croit toutefois que le cours boursier escompte amplement les craintes.

L’entreprise montréalaise Voti Detection, spécialisée dans les systèmes de sécurité à rayons X, offrira mardi une mise à jour des options qui s’offrent à elle lorsqu’elle présentera ses résultats trimestriels. Son action s’est écroulée cette semaine après que la direction eut lancé un avertissement aux investisseurs en soulevant un doute sur la capacité de l’entreprise à poursuivre son exploitation en raison de la « faiblesse actuelle du marché, combinée à une hausse des coûts des fournitures et d’expédition ».

Canaccord a lancé mardi une couverture officielle des activités d’Uni-Sélect en recommandant l’achat de l’action du fournisseur montréalais de pièces d’auto de Boucherville. L’analyste Luke Hannan estime que le titre est attrayant à son cours actuel et qu’il mérite une prime d’évaluation en raison du potentiel d’expansion des marges, du bilan financier et du potentiel de croissance grâce à des acquisitions.

Le grand patron de Quincaillerie Richelieu vient d’acheter pour environ 100 000 $ d’actions du fournisseur montréalais de produits de rénovation. Richard Lord a acheté le 24 mai un bloc de 2850 actions à 35 $.

Bombardier vient de présenter son Global 8000, et l’analyste Konark Gupta, de la Scotia, y voit une bonne raison pour le faire : pour conserver sa position de leader dans le créneau des avions d’affaires à large cabine et à grande autonomie, alors que Gulfstream compte lancer sur le marché d’ici deux ans ses modèles G700 et G800. Le Global 8000 réduit significativement, selon lui, les inquiétudes entourant le risque concurrentiel futur et en particulier celui lié à Gulfstream.

S’il croit que les nominations annoncées vendredi à la haute direction de CGI auront un effet « modeste » sur la stratégie et les pratiques comptables de l’entreprise montréalaise de services technologiques, l’analyste Robert Young, de Canaccord, estime qu’elles devraient alléger la charge opérationnelle du PDG, George Schindler, qui devrait ainsi avoir plus de temps à accorder notamment aux acquisitions et à la planification à long terme.

Les titres québécois de Marché Goodfood, Coveo, Haivision, Gildan, Saputo, TFI, Lassonde, Hexo, Voti, Bitfarms et Bausch Health ont tous touché cette semaine un plancher des 52 dernières semaines à Toronto.

La Bourse de New York et le NASDAQ resteront fermés lundi pour marquer la journée fériée du Memorial Day aux États-Unis (le jour du Souvenir).