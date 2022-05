Photo John Minchillo, archives Associated Press

(New York) La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, surprise favorablement par des résultats d’entreprises et rassurée par la tonalité sans surprise de la banque centrale américaine (Fed).

Agence France-Presse

Vers 10 h 30, le Dow Jones gagnait 1,42 %, l’indice NASDAQ, à forte composition technologique, prenait 1,77 % et l’indice élargi S&P 500 avançait de 1,48 %.

« C’est une bonne semaine jusqu’à présent », a commenté, dans une note, Patrick O’Hare, de Briefing.com, « et nous n’avons pas eu ça depuis deux mois ».

« Le marché est soulagé qu’il n’y ait pas eu de mauvaise surprise dans le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed », a expliqué Karl Haeling, de la banque LBBW.

Si les banquiers centraux ont évoqué plusieurs relèvements supplémentaires d’un demi-point du taux directeur de la Fed lors des prochaines réunions, aucun d’entre eux n’a mentionné une hausse plus marquée, de trois quarts de points.

Les opérateurs estiment désormais à plus de 66 % la probabilité que l’institution ralentisse le rythme de son resserrement à partir de septembre, contre moins de 40 % il y a encore une semaine.

Autre signal favorable, les dernières publications d’entreprises, pour beaucoup meilleures que prévu.

Si lors des dernières séances, le marché avait été handicapé par les chiffres décevants de Target, Walmart ou Snapchat, les détaillants « Macy’s, Williams Sonoma et Dollar General ont donné des raisons d’être un peu optimiste vis-à-vis du consommateur américain », a écrit, dans une note, Edward Moya, d’Oanda.

« Même si les pressions macroéconomiques sur les dépenses des consommateurs se sont accrues durant le trimestre écoulé, nos clients ont continué à acheter », a déclaré, lors de la présentation des résultats, le directeur général de Macy’s (+14,13 % à 21,92 dollars), Jeff Gennette.

Quant au distributeur à bas coûts Dollar General (+11,23 % à 217,27 dollars), il a même relevé ses prévisions financières pour l’année, après avoir dépassé les attentes des analystes lors du premier trimestre de son exercice (de février à avril).

Wall Street a aussi vu d’un bon œil l’annonce du rachat du spécialiste de l’informatique à distance (cloud) VMware (+2,90 % à 124,04 dollars) par le fabricant de semi-conducteurs Broadcom (+3,20 % à 548,66 dollars), pour une valeur d’entreprise de 61 milliards de dollars.

L’opération est un rayon de soleil pour un secteur qui vient de vivre un début d’année très difficile en Bourse.

La bonne humeur du jour a cependant été quelque peu ternie par la contraction plus marquée qu’annoncé initialement du produit intérieur brut (PIB) américain au premier trimestre, en baisse de 1,5 % contre 1,4 %.

Alors que la semaine pourrait voir le terme d’une séquence de huit semaines consécutives de repli du Dow Jones, la plus longue depuis 1923, les investisseurs manquent toujours de conviction.

« Tout le monde reconnaît que les actions ont plongé en dessous des seuils techniques, mais est-ce suffisant seulement pour un rebond technique ou a-t-on touché un vrai plancher ? », s’est interrogé Karl Haeling.

A la cote, le fabricant de cartes graphiques Nvidia (+1,51 % à 172,31 dollars) profitait de résultats meilleurs qu’anticipé par les analystes, même si ses prévisions ont déçu.

Twitter était aussi recherché (+4,62 % à 38,88 dollars), après l’annonce, mercredi, qu’Elon Musk avait relevé la part d’apport direct qu’il mettait sur la table pour racheter le réseau social, à 33,5 milliards de dollars, contre 21 prévus au départ.

L’entrepreneur a ainsi renoncé à la totalité de l’emprunt de 12,5 milliards de dollars garantis par des actions Tesla qu’il devait initialement souscrire, ce qui bénéficiait jeudi au titre du constructeur de véhicules électriques (+3,66 % à 682,89 dollars).