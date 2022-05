(New York) Hyper volatile, la Bourse de New York est parvenue à conclure en ordre dispersé vendredi non loin de l’équilibre, mais accuse une nouvelle semaine de pertes.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a grappillé 0,03 % à 31 261,24 points après avoir passé l’essentiel de la séance profondément dans le rouge, toujours inquiet de l’inflation et de son impact sur les marges des entreprises.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a limité ses pertes à 0,30 % à 11 354,62 points, après avoir perdu jusqu’à presque 3 % en journée.

Le S&P 500 a finalement conclu à l’équilibre (+0,01 %) à 3901,36 points. Plus tôt en séance, il a franchi le seuil de 20 % en dessous de son pic de début 2022, pénétrant ainsi brièvement en zone de « bear market » ou marché baissier.

La Bourse de Toronto a quant à elle profité d’une reprise en fin de séance, vendredi, pour clôturer en hausse et enregistrer un premier gain hebdomadaire en deux mois, malgré la volatilité attribuable aux inquiétudes entourant les hausses de taux des banques centrales et des avertissements au sujet de l’impact de l’inflation sur les profits des détaillants.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 15,69 points pour terminer la journée avec 20 197,61 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 77,95 cents US, en baisse par rapport à celui de 78,07 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a grimpé de 39 cents US à 110,28 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a lâché 22,5 cents US à 8,08 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or s’est emparé de 90 cents US à 1842,10 $ US l’once et celui du cuivre a perdu près de 1 cent US à 4,28 $ US la livre.