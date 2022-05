Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour La Presse

La nouvelle PDG du Canadien National vient d’acheter ses toutes premières actions du transporteur ferroviaire montréalais, une opération d’un demi-million de dollars.

Tracy Robinson a acheté le 29 avril un bloc de 3300 actions. Elle a payé un prix unitaire de 153,60 $.

Elle a pris les guides du CN l’hiver dernier en relève de Jean-Jacques Ruest.

Un adepte de plus s’est rangé derrière BRP en milieu de semaine. Brandon Rollé, de la firme D.A. Davidson & Company, a officiellement lancé jeudi un suivi des activités du constructeur de véhicules récréatifs de Valcourt en suggérant l’achat du titre avec un cours cible de 134 $ d’ici 12 mois. Cet analyste s’est joint à D.A. Davidson en mars pour notamment assurer une couverture de l’industrie du loisir et du sport motorisé. Ils sont une quinzaine d’analystes au total à suivre BRP sur Wall Street et Bay Street, et recommandent tous d’acheter.

5N Plus ne fait désormais plus l’unanimité. Le fournisseur montréalais de matériaux technologiques a perdu cette semaine deux de ses cinq recommandations d’achat après la publication de ses résultats trimestriels. La Financière Banque Nationale et Valeurs mobilières Desjardins ont toutes deux retiré leur appui en soulignant notamment les perturbations à la chaîne d’approvisionnement, les pressions inflationnistes et la guerre en Ukraine (l’entreprise a des clients russes et a révélé mercredi que des ventes à un client canadien exerçant des activités en Russie ne s’étaient pas concrétisées durant le trimestre de début d’exercice).

Cogeco Communications a perdu le soutien de la TD en début de semaine essentiellement en lien avec les activités de sa filiale américaine Breezeline. L’analyste Vince Valentini a retiré lundi sa suggestion d’achat sur le titre de l’entreprise montréalaise de télécommunications en soulignant notamment que les titres des câblos américains demeuraient sous intense pression en raison de la décélération de la croissance du nombre d’abonnés aux services à large bande.

Si EG Group et Petro-Canada représentent deux cibles d’acquisition assurément intéressantes pour Couche-Tard, l’analyste Vishal Shreedhar, de la Financière Banque Nationale, rappelle toutefois que Couche-Tard a envisagé plusieurs transactions dans le passé sans qu’elles se concrétisent pour autant. On peut notamment penser à Speedway, Ampol, Carrefour et même Casey’s.

Une administratrice de Couche-Tard a vendu lundi un peu plus de 200 000 $ en actions de la chaîne de dépanneurs de Laval. Karinne Bouchard a vendu un bloc de 3500 actions au prix unitaire de 58,48 $. Elle s’était jointe au conseil d’administration l’an passé.

Deux membres du conseil de Theratechnologies ont acheté en début de semaine dernière des blocs d’actions de la société pharmaceutique montréalaise. Frank Holler a acheté mardi 39 000 actions alors que Joseph Arena a acheté lundi 5000 actions. Les deux hommes sont devenus des administrateurs de l’entreprise l’année dernière.

Les titres québécois de Gildan, Cogeco, GDI, Theratechnologies, 5N Plus, Lion, Dorel, Savaria, Coveo, Quincaillerie Richelieu, Lassonde, Bausch Health, Neptune et Hexo ont tous touché cette semaine un plancher des 52 dernières semaines. À l’opposé, Alimentation Couche-Tard a une fois de plus atteint un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.