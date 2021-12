À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février perdait 0,73 % à 76,43 dollars.

(Londres) Les cours du pétrole s’inscrivaient en légère baisse vendredi dans un marché aux volumes très réduits par les fêtes de fin d’année, les investisseurs se demandant si l’envolée de 2021 allait se poursuivre.

Vers 10 h 35 GMT (11 h 35 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, cédait quelque 0,35 % à 79,04 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février perdait 0,73 % à 76,43 dollars.

En 2021, le prix du Brent a grimpé de plus de 51 % et celui du WTI de plus de 57 %, dopés par la reprise de la demande avec la fin des restrictions sanitaires au début de l’année.

Du côté de l’offre, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires au sein de l’OPEP+ n’ont accepté qu’une réouverture prudente des vannes chaque mois.

« Les références du brut vont avoir connu leur meilleure année depuis 2009, une performance permise par les craintes qui s’amoindrissent autour du variant Omicron », explique à l’AFP Han Tan, analyste à Exinity.

Début 2022, les marchés pétroliers suivront dès mardi la réunion mensuelle de l’OPEP+, qui doit décider de maintenir ou non son programme d’assouplissement progressif de ses limites de production.

En décembre, ils avaient décidé d’augmenter leurs quotas de production de 400 000 barils par jour.