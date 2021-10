Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour La Presse

Le grand gagnant québécois d’octobre à la Bourse de Toronto est Dorel.

Le titre du fabricant montréalais de meubles et de sièges d’auto a doublé durant le mois, essentiellement en raison de l’annonce de la vente de sa division de vélos pour près de 1 milliard de dollars.

Goodfellow (+ 21 %), Bellus Santé (+ 18 %), Cominar (+ 16 %) et le CN (+ 12 %) sont d’autres titres québécois ayant connu un excellent mois à Toronto. Au NASDAQ, les appréciations enregistrées par Birks (+ 142 %), DavidsTea (+ 41 %) et Loop (+ 37 %) sont à remarquer.

Chez les perdants du mois, soulignons notamment Neptune (- 17 %), Colabor (- 17 %), Goodfood (- 14 %), Pyrogenesis (- 12 %), Stingray (- 10 %) et Theratechnologies (- 10 %).

* * *

Benoit Poirier, chez Valeurs mobilières Desjardins, a fait passer vendredi sa recommandation à « achat » sur le titre de Bombardier en se disant impressionné par l’exécution du plan de redressement de l’entreprise depuis le début de la pandémie. « J’applaudis l’approche disciplinée des dirigeants en ce qui concerne l’allure de la production, ce qui devrait permettre d’améliorer les marges. Le ratio risque/rendement est suffisamment attrayant pour recommander le titre. »

* * *

La CIBC a retiré mardi sa recommandation d’achat sur le titre du CN. La forte appréciation de l’action du transporteur ferroviaire montréalais depuis deux mois est le principal facteur derrière la décision de Kevin Chiang. « Bien que je continue de croire au potentiel haussier avec le déploiement du plan stratégique de l’entreprise (visant notamment à améliorer les marges), le ratio risque/rendement est mieux équilibré au cours boursier actuel », souligne l’analyste en maintenant sa cible sur 12 mois à 170 $.

* * *

La Financière Mackenzie a récemment bonifié substantiellement le nombre d’actions de BRP détenues pour ses clients. Le gestionnaire d’actifs vient de révéler aux autorités avoir acheté plus de 60 millions de dollars en actions du constructeur de véhicules récréatifs en septembre. Les transactions ont fait passer la participation dans BRP à plus de 12,5 %. Le document déposé précise que Mackenzie a commencé le mois d’octobre avec une participation de 12,67 % dans BRP.

* * *

Un administrateur de Velan vient d’acheter pour plus de 260 000 $ d’actions du fabricant montréalais de robinetterie industrielle. Robert Raich a acheté lundi un bloc de 31 000 actions au prix unitaire de 8,44 $. Il s’agit de ses premières actions de Velan. Il s’est joint au conseil d’administration cette année.

* * *

Investisseur de type valeur, le gestionnaire de portefeuille montréalais Philippe Hynes, de la firme Tonus Capital, prône la prudence. Dans la lettre trimestrielle qu’il vient de faire parvenir à ses clients, il dit que les attentes de rentabilité des prochains trimestres pour les entreprises sont trop élevées étant donné les pressions inflationnistes et les problèmes des chaînes d’approvisionnement. La marge de manœuvre est mince, selon lui, il y a donc peu de chances d’assister à de grosses surprises positives. À son avis, il est plus probable de voir des résultats en deçà des attentes. Pour la première fois depuis des années, dit-il, aucun titre ne répondait à ses critères d’acquisition au cours du dernier trimestre.

* * *

La commande conditionnelle pour 1000 autobus scolaires électriques obtenue par Lion de la part de Student Transportation Canada double le carnet de commandes du constructeur de véhicules lourds de Saint-Jérôme. Cette nouvelle commande dévoilée en début de semaine rend les prévisions de livraisons pour 2022 plus réalisables, soutient l’analyste Jonathan Lamers, de la BMO, dans une note envoyée à ses clients. À court terme, il dit continuer de s’attendre à ce que les revenus souffrent de la pénurie de composants liée aux problèmes d’approvisionnement dans le secteur manufacturier.

* * *

Les banquiers font la promotion de Sharethrough depuis plus d’une semaine maintenant dans le but d’évaluer l’intérêt et la demande des investisseurs pour devenir actionnaires de cette plateforme montréalaise de vente de publicité numérique. Si ce premier appel public à l’épargne chemine comme prévu, le prix initial de l’action sera fixé cette semaine et le début des transactions suivra au plus tard durant la semaine du 8 novembre.

* * *

Les titres québécois de Logistec, NanoXplore, Cominar, Banque Nationale, CN, WSP et TFI ont atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à Toronto. À l’opposé, ceux de Dialogue, Saputo, Neptune et Hexo ont tous touché cette semaine un nouveau plancher des 52 dernières semaines à la Bourse.