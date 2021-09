(Paris) Les Bourses européennes et Wall Street repartaient à la hausse mercredi après une séance de forte baisse en raison de la hausse des taux d’emprunts souverains sur le marché obligataire.

Agence France-Presse

En Europe, vers 10 h 15, Paris regagnait 0,79 %, Francfort 0,72 %, Londres 0,98 % et Milan 0,48 %.

La Bourse de New York a entamé un léger rebond au lendemain de la pire séance depuis mars pour le secteur technologique : le Dow Jones avançait de 0,49 %, le S&P 500 de 0,57 % et le NASDAQ de 0,65 %.

Ce mercredi, « les opérateurs surveillent l’évolution des rendements obligataires » qui marquent une pause, « en témoigne la détente » à 1,50 % du taux américain à dix ans, contre 1,54 % à la clôture de la veille, commente Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

Mardi, la flambée des prix de l’énergie a entretenu les craintes d’une inflation plus persistante qu’espéré, ce qui a fait bondir les rendements obligataires et chuter les marchés d’actions face à un éventuel resserrement monétaire plus rapide qu’escompté.

Après plus d’un an et demi de soutien sans précédent qui a permis à l’économie de se relever de la pandémie et aux marchés financiers de franchir des sommets, les banques centrales ont préparé les esprits à une normalisation progressive de leur politique monétaire.

Mais une accélération de l’inflation fait craindre une réduction des mesures de soutien plus rapide qu’attendu.

Les investisseurs prêteront attention à de nouvelles allocutions de banquiers centraux, prévues en fin de journée au colloque annuel de la BCE.

Autre ombre majeure au tableau : le risque de « shutdown » aux États-Unis, où la secrétaire au Trésor Janet Yellen a prévenu mardi que le pays serait à court de ressources le 18 octobre si le plafond de la dette n’est pas relevé.

Pour ne rien arranger, les démocrates se déchirent autour des plans titanesques d’investissements voulus par le président Joe Biden, qui languissent au Congrès faute de consensus, à l’approche d’une grande date butoir jeudi.

Enfin, en Chine, le promoteur immobilier au bord de la faillite Evergrande fait face à une nouvelle échéance de versement d’intérêts liés à des obligations. Il a annoncé mercredi vouloir vendre une participation de 1,5 milliard de dollars dans une banque régionale afin de lever des capitaux, dont il a cruellement besoin pour se renflouer.

Next s’habille déjà pour Noël

Le groupe d’habillement britannique a dit avoir enregistré des ventes supérieures à avant la pandémie ces dernières semaines et se montre optimiste, mais demande à Downing Street d’assouplir les règles migratoires pour ne pas rater sa saison de Noël. L’action était en hausse de 2,77 % à 8304 pence à Londres vers 10 h 15.

Netflix s’étend

Netflix (+3,32 % à 603,68 dollars) a annoncé l’acquisition de son premier studio de jeux vidéo. Le géant du streaming cherche à étendre son empire en direction de ce secteur très lucratif.

L’aéronautique plébiscitée

À Paris, Airbus (+2,29 % à 115,96 euros) profitait d’un relèvement de recommandation de Bernstein à « surperformance » et Safran progressait de 2,26 % à 112,12 euros.

À New York, Boeing montait de 4,55 % à 228,13 dollars.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Les cours du pétrole se repliaient mercredi au lendemain d’un nouveau sommet du Brent.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre cédait 0,56 % à 78,65 dollars à Londres vers 10 h 15.

À New York, le baril de WTI pour le même mois lâchait 0,36 % à 75,01 dollars.

L’euro reculait mercredi à son plus bas depuis novembre 2020 face au dollar, qui profitait à la fois de son statut de valeur refuge et de la perspective d’un resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

L’euro cédait 0,48 % à 1,1627 dollar, un niveau plus vu depuis dix mois et l’élection de Joe Biden.

Le bitcoin gagnait 0,84 % à 42 140 dollars.