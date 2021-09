(Toronto) La Bourse de Toronto a commencé le mois de septembre en avançant en territoire record, stimulée par le soutien du secteur de l’industrie, qui a profité des gains des actions des deux grands chemins de fer du pays.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 106,64 points pour terminer la séance à 20 689,58 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 79,32 cents US, en hausse par rapport à celui de 79,26 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a rendu 9 cents US à 68,59 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a gagné 23,8 cents US à 4,62 $ US le million de BTU.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a cédé 48,20 points à 35 312,53 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 a pris 1,41 point à 4524,09 points. L’indice composé du NASDAQ s’est emparé pour sa part de 50,14 points à 15 309,38 points.

Le prix de l’or a reculé de 2,10 $ US à 1816,00 $ US l’once, pendant que celui du cuivre a perdu 9,7 cents US à 4,28 $ US la livre.