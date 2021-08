Marchés

Wall Street finit en ordre dispersé, le Dow Jones et le S&P 500 à des records

(New York) La Bourse de New York qui avait mal démarré lundi, perturbée par des données économiques chinoises décevantes et par des considérations géopolitiques, est parvenue à terminer sur de nouveaux records pour l’indice Dow Jones et le S&P 500.