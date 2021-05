(New York) Le Dow Jones Industrial Average, indice vedette de la Bourse de New York, a fini en hausse jeudi, profitant d’un chiffre meilleur qu’attendu pour les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis et de la poussée du titre de Boeing.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a gagné 0,41 % à 34 462,47 points. Le S&P 500 a également progressé, de 0,11 % à 4200,79 points, tandis que le NASDAQ, longtemps indécis, a fini proche de l’équilibre (-0,01 % à 13 736,28 points).