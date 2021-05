(Toronto) Le dollar canadien a franchi le cap des 83 cents US mardi, en début de séance, pendant que l’indice de référence de la Bourse de Toronto avançait, soutenu par les gains des secteurs de l’énergie et des métaux de base.

La Presse Canadienne

Le huard se négociait à 83,05 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 82,77 cents US de la veille.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois avançait de 6,08 points à 19 480,73 points.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut rendait 30 cents US à 65,98 $ US le baril, tandis que celui de l’or gagnait 3,00 $ US à 1870,60 $ US l’once. Le prix du cuivre se négociait en hausse de 4 cents US à 4,75 $ US la livre.