(Paris) Wall Street a ouvert en hausse jeudi, malgré une forte hausse des prix de gros, entraînant les bourses européennes dans son sillage et les sortant de la tendance baissière qu’elles suivaient depuis le début de la séance.

Agence France-Presse

La Bourse New York rebondissait nettement après trois séances négatives où les valeurs technologiques ont particulièrement bu la tasse. Vers 10 h, le Dow Jones montait de 1,14 %, le NASDAQ de 1,47 % et le S&P 500 de 1,17 %.

En Europe, les marchés retrouvaient la stabilité après avoir reculé nettement dans la matinée de peur de voir la Réserve fédérale (Fed) resserrer sa politique monétaire plus vite que prévu face à l’accélération de l’inflation.

Excepté Londres (-0,69 %) qui restait dans le rouge, Paris (+0,09 %), Milan (+0,07 %) et Francfort (+0,22 %) effaçaient leurs pertes de la matinée.

« L’humeur du marché reste soutenue par la perspective de la réouverture complète des économies et de la levée des restrictions de voyage, notamment sur le vieux continent », avance Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, dont la hausse s’est amplifiée mercredi après des chiffres d’inflation très supérieurs aux attentes, redescendait un peu à 1,68 % vers 14 h GMT.

Les prix de gros, c’est-à-dire les prix de vente des produits fabriqués aux États-Unis et des services fournis par des entreprises américaines, ont bondi de 6,2 % sur un an et de 0,6 % par rapport à mars, deux fois plus qu’attendu par les analystes.

Mercredi, l’indice des prix à la consommation aux États-Unis avait montré une hausse de l’inflation de 4,2 % sur un an en avril, plus forte hausse depuis 2008, et de 0,8 % sur un mois.

Les investisseurs ne sont pas tous convaincus par le discours rassurant de la Fed : certains craignent que la poursuite de la hausse de l’inflation ne devienne incontrôlable si la banque centrale américaine réagit trop tard.

« Les courtiers vont maintenant attendre les discours d’une série de membres du Comité monétaire de la Banque centrale américaine (FOMC) à la fin de cette semaine pour évaluer si la Fed a toujours la situation sous contrôle », indique Pierre Veyret.

Bon point pour la reprise économique, les inscriptions au chômage ont continué à reculer début mai aux États-Unis où 473 000 nouvelles demandes ont été enregistrées.

Alibaba mis à l’amende

L’action d’Alibaba reculait de 3,07 % à 213,38 dollars à Wall Street. Plombé par une amende record de Pékin pour entrave à la concurrence, le géant chinois du commerce en ligne a annoncé jeudi une perte trimestrielle de près d’un milliard d’euros.

Burberry visé par des prises de bénéfices

Le groupe de luxe Burberry dévissait de 5,06 % à 1998 pence. Il a pourtant dévoilé un bond de ses bénéfices annuels. Les investisseurs étaient tentés toutefois de prendre leurs bénéfices sur la valeur, qui a fortement grimpé depuis l’année dernière.

Le secteur pétrolier affecté par le recul des cours du brut

Total, poids lourd de la cote parisienne, perdait 1,04 % à 38,90 euros. Même destin pour BP (-2,05 % à 309,00 pence) ou Royal Dutch Shell (-1,14 % à 1326,00 pence) à Londres.

Les prix du pétrole abandonnaient leurs gains de la veille jeudi, rattrapés par les perspectives toujours incertaines pour la demande et lestés par le redémarrage annoncé d’un opérateur d’oléoducs.

Vers 10 h, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet perdait 1,83 % à 68,02 dollars à Londres. A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juin cédait 1,98 % à 64,75 dollars.

Tesla fait subir un camouflet au bitcoin

Le bitcoin s’échangeait à 50 528 dollars, accusant une baisse de 7,23 %. Il est tombé brièvement au cours de la nuit à 46 045,10 dollars, un plancher depuis le 1er mars.

Le patron de Tesla, Elon Musk a annoncé que son entreprise de véhicules électriques, n’acceptait plus le bitcoin comme moyen de paiement, par souci de préservation de l’environnement, les mines de bitcoins consommant beaucoup d’électricité.

L’euro s’appréciait de 0,22 % face au billet vert, à 1,2098 dollar.