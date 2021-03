(New York et Toronto) Les trois indices de la Bourse de New York ont terminé en forte hausse lundi, ranimés par des nouvelles positives sur les vaccins et sur l’avancée du plan de soutien américain au Congrès.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a conclu en hausse de 1,95 % à 31 535,58 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a avancé de 3,01 % à 13 588,83 points. Le S&P 500 a progressé de 2,38 % à 3901,74 points.

Le principal indice de la Bourse de Toronto a connu sa meilleure séance en un mois alors que plusieurs secteurs ont été tirés vers le haut dans un contexte d’une baisse des rendements obligataires.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a bondi de 239,36 points pour clôturer la séance avec 18 299,62 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 78,98 cents US, en hausse par rapport à 78,83 cents US vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a cédé 86 cents US à 60,64 $ US le baril, tandis que celui de l’or a perdu 5,80 $ US à 1723,00 $ US l’once. Le prix du cuivre s’est emparé de 2 cents US à 4,11 $ US la livre.