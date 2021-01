(New York et Toronto) L’indice des valeurs vedettes de Wall Street, le Dow Jones, a repris son souffle jeudi au lendemain d’une hausse à l’occasion de l’investiture de Joe Biden comme président des États-Unis, tandis que la bonne forme des valeurs technologiques a entraîné le NASDAQ à un record.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a cédé 0,04 % à 31 176,01 points, le NASDAQ est monté de 0,55 % à 13 530,91 points et l’indice élargi S&P 500 a grappillé 0,03 % à 3853,07 points, atteignant lui aussi un nouveau plus haut.

La Bourse de Toronto a clôturé en baisse pour la première fois en quatre séances, la plupart de ses secteurs ayant cédé du terrain, en particulier celui de l’énergie.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a perdu 98,71 points pour terminer la journée avec 17 916,20 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 79,20 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 79,01 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a rendu 18 cents US à 53,13 $ US le baril, pendant que celui de l’or a échappé 60 cents US à 1865,90 $ US l’once. Le prix du cuivre a grimpé de moins de 1 cent US pour terminer la séance près de 3,65 $ US la livre.