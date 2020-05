(New York) La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi, à l’entame d’une semaine devant montrer des indicateurs confirmant l’impact de la pandémie sur l’économie américaine mais aussi des signaux de reprise progressive des l’activité des entreprises.

Agence France-Presse

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a reculé de 0,45 %, à 24 221,99 points, tandis que le NASDAQ, à forte coloration technologique, s’est apprécié de 0,78 % à 9192,34 points.

L’indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, a grappillé 0,01 % à 2930,19 points.

Les trois indices de Wall Street avaient solidement progressé la semaine dernière et ils ont repris plus de 30 % depuis fin mars, malgré l’accumulation d’indicateurs et de résultats d’entreprises montrant que l’économie a été durement touchée par les mesures imposées pour enrayer la propagation de la maladie COVID-19.

Le taux de chômage par exemple, qui s’affichait encore à 3,5 % en février, a bondi à 14,7 % en avril alors que l’économie américaine a détruit en deux mois la quasi-totalité des emplois créés dans le pays en dix ans de croissance.

« Les investisseurs continuent de surveiller sans y prêter trop d’attention la situation actuelle de l’économie pour se concentrer sur la réouverture de l’activité », remarque Mike Turvey de TD Ameritrade.

Ils scruteront la salve de données à paraître dans la semaine, sur l’inflation, les ventes au détail ou la confiance des consommateurs, estime-t-il.

Mais ils observent surtout la façon dont le processus de déconfinement se déroule dans plusieurs zones du monde, avec par exemple la réouverture du parc Disneyland de Shanghai ou celles de plusieurs magasins Apple prévues cette semaine aux États-Unis.

« Des informations sur la réapparition de nouveaux cas à Wuhan [en Chine] et en Corée du Sud minent un peu leur optimisme », remarquent les analystes de Charles Schwab.

Bénéfices en baisse de 13,6 %

Sur le front des valeurs du jour, Tesla a lâché 0,99 %. Dans une nouvelle série de tweets, son patron Elon Musk a menacé samedi de quitter la Californie, où se trouve son seul site de production de voitures électriques Tesla aux États-Unis, car les autorités locales l’empêchent de reprendre la production immédiatement.

Une position soutenue par le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin qui a estimé sur la chaîne financière CNBC que « la Californie devrait se concentrer sur ce qu’ils doivent faire pour résoudre les problèmes de santé afin que [Tesla] puisse ouvrir rapidement et de façon sûre ».

Le groupe de cosmétiques Coty a chuté de 8,08 % après avoir annoncé que la société d’investissement KKR allait investir immédiatement 750 millions de dollars dans la compagnie.

KKR pourrait aussi prendre le contrôle des activités de soins pour professionnels et soins pour cheveux des marques Wella, Clairol, OPI et ghd, et verser, si cela se confirme, 3 milliards de dollars à Coty.

Le groupe prévoit par ailleurs de réduire ses coûts de 700 millions de dollars.

L’équipementier sportif Under Armour a plongé de 10,51 % après avoir fait part d’une chute de 23 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre.

Selon le cabinet FactSet, 86 % des entreprises du S&P 500 avaient dévoilé leurs performances du premier trimestre vendredi, affichant en moyenne un repli de leurs bénéfices de 13,6 %.

Si cela se confirme, il s’agirait du plus important recul depuis le troisième trimestre 2009.

Le chiffre d’affaires de ces entreprises a en moyenne progressé de 0,6 % sur la période, sachant que la pandémie et les mesures de restrictions ont vraiment commencé à produire leur effet en mars.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine évoluait à 0,7084 % contre 0,6831 % vendredi soir.