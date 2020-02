(Londres) Les cours du pétrole s’enfonçaient lundi pendant les échanges européens en raison des risques que la propagation de l’épidémie de pneumonie virale hors de Chine fait peser sur la demande mondiale, dans un marché déjà excédentaire.

Agence France-Presse

Vers 6 h 55, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 56,05 dollars à Londres, en baisse de 4,19 % par rapport à la clôture de vendredi.

À New York, le baril américain de WTI pour le même mois perdait 3,97 %, à 51,26 dollars.

« La propagation de l’épidémie en Italie et en Corée du Sud met les prix du pétrole sous pression », a résumé Carsten Fritsch, analyste de Commerzbank.

L’épidémie de pneumonie virale s’accélérait lundi à travers le globe. Avec un record quotidien de 231 nouveaux cas de contamination en l’espace de 24 heures, la Corée du Sud dénombre désormais plus de 800 individus contaminés.

En Europe, l’Italie est devenue ce week-end le premier pays du continent à imposer des mesures de quarantaine dans une dizaine de communes du nord de la péninsule. Le pays recense officiellement lundi un total de 219 cas de contagion et cinq décès.

Cette forte baisse des cours lundi met fin à la progression du Brent et du WTI, qui était de l’ordre de 2 % la semaine dernière et de respectivement 10 % et 8 % depuis une reprise amorcée le 10 février.

« Ce changement rapide s’explique par les préoccupations relatives à la demande : si de plus en plus de pays et de continents sont touchés par le virus, le ralentissement de l’activité économique et des voyages sera d’autant plus important », a ajouté M. Fritsch.

Les acteurs de marché se tournent désormais vers les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés qui se retrouvent la semaine prochaine à Vienne pour tenter d’apporter une réponse côté offre, déjà en situation de surplus, à la mesure des risques qui pèsent sur la demande.