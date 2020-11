Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour

La Presse

C’est lundi matin que l’action de Guru commencera à s’échanger à la Bourse de Toronto. Le prix initial fixé pour l’action est de 5,45 $.

L’intérêt des investisseurs pour l’entreprise montréalaise de boissons énergisantes semble réel, comme en témoigne la demande des institutionnels qui a commandé une importante bonification de la taille du placement privé accompagnant l’inscription en Bourse. Rappelons aussi que le prix initial de l’action a été fixé dans le haut de la fourchette espérée.

La journée de lundi et les suivantes aideront à mieux saisir à quel point l’appétit est fort pour un nouveau titre de croissance à l’extérieur du secteur des technologies et de l’industrie de l’énergie et des ressources.

C’est aussi l’occasion de valider l’intérêt et le potentiel pour le titre d’un bien de consommation naturel et biologique dans un contexte de pandémie qui a un impact sur l’alimentation.

***

« 2021 sera une très bonne année pour la Bourse », anticipe le gestionnaire de portefeuille torontois Jason Donville, de la firme Donville Kent. « Mon optimisme émane du progrès prometteur des recherches pour un vaccin, des politiques accommodantes des banques centrales et de la reprise économique », souligne-t-il dans sa lettre financière publiée cette semaine. « Une fois que nos vies regagneront un semblant de normalité, il y aura un élan d’optimisme et d’activité économique, et je m’attends à un important rallye boursier. »

***

Marché Goodfood a gagné un admirateur de plus cette semaine. George Doumet, de la Scotia, amorce le suivi de l’épicier en ligne montréalais en proposant l’achat du titre. La valeur de l’action a été multipliée par cinq depuis son creux de mars en anticipation d’une rentabilité et d’une popularité plus importantes dans le futur, souligne l’analyste. Il estime que le potentiel haussier du titre demeure malgré tout intéressant et que la pandémie accélère la vitesse de croissance de l’entreprise. De ce fait, il croit que Goodfood pourrait atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard et des marges de 10 à 15 % plus vite qu’on le pense.

***

Bombardier, SNC-Lavalin et la Banque Laurentienne ont touché cette semaine un nouveau plancher de la dernière année en Bourse.

***

Les titres de Cogeco et de sa principale filiale, Cogeco Communications, ont respectivement cédé 10 % et 15 % en octobre. Leurs cours actuels semblent de plus en plus refléter une mise en vente prochaine des importants blocs d’actions détenues par Rogers Communications.

***

Gildan a obtenu au moins deux nouveaux appuis, jeudi. Stephen MacLeod, de la BMO, et Mark Petrie, de la CIBC, recommandent dorénavant l’achat de l’action du fabricant montréalais de chaussettes et de t-shirts. La BMO souligne que les résultats présentés cette semaine surpassent les attentes, que la demande devient plus forte, et que le titre est toujours en baisse d’environ 30 % cette année. « Gildan est bien placée pour agressivement gagner des parts de marché », dit Stephen MacLeod.

***

La Scotia a lancé cette semaine sa couverture des activités du spécialiste montréalais du paiement électronique Nuvei en suggérant l’achat du titre. Paul Steep fixe sa cible sur 12 mois à 68 $, ce qui laisse miroiter un rendement de près de 40 % par rapport au cours actuel.

***

L’étoile québécoise d’octobre à la Bourse de Toronto est Colabor avec une hausse de 85 % durant le mois. Tecsys (+ 45 %), Dorel (+ 21 %), Transat (+ 20 %) et CAE (+ 17 %) ont aussi connu un très bon mois.

Chez les perdants, les plus importants replis ont été enregistrés par Exfo (- 21 %), Cascades (- 16 %) et Bombardier (- 15 %).

***

« Le rendement supérieur du style croissance en gestion d’actifs a atteint un nouveau point culminant au début septembre. Depuis ce temps, le style valeur semble vouloir reprendre du poil de la bête, d’une part, à cause de la baisse récente du NASDAQ et d’autre part, en raison d’un certain optimisme relativement à l’arrivée prochaine d’un vaccin pour éradiquer la COVID-19. Ce dernier est le principal catalyseur de déclenchement de la fameuse rotation de style de gestion tant attendue », soutient le Groupe Ouellet Bolduc, affilié à Desjardins, dans son commentaire trimestriel publié cette semaine.