PHOTO MARK LENNIHAN, ASSOCIATED PRESS

Wall Street accuse sa plus forte chute depuis juin

(New York) La Bourse de New York a terminé en forte baisse mercredi, plombée par l’impact probable sur l’économie de la deuxième vague de COVID-19 et des nouvelles mesures de confinement annoncées en Europe.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a plongé de 3,43 % à 26 520,97 points, le NASDAQ de 3,73 % à 11 004,86 points et l’indice élargi S&P 500 de 3,53 % à 3271,03 points, soit leur plus lourde chute depuis le mois de juin.