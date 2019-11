Le frère du grand patron de Savaria vient de vendre près de 1 million en actions de l’entreprise de Laval spécialisée dans l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.

Richard Dufour

La Presse

Jean-Marie Bourassa a vendu 65 000 actions de Savaria depuis 10 jours, indiquent des documents déposés auprès des autorités boursières.

L’action de Savaria a rebondi de près de 35 % depuis son creux de la fin du mois d’août. Jean-Marie Bourassa a quitté son poste de chef de la direction financière de Savaria au printemps après 17 ans dans cette fonction. Il demeure membre du conseil d’administration.

***

Le titre de SNC-Lavalin sera retiré mardi de l’indice MSCI Canada. L’action de SNC s’est repliée au cours de 9 des 11 séances boursières depuis que les gestionnaires chez MSCI en ont fait l’annonce le 7 novembre. En pourcentage, le titre a perdu environ 15 % de sa valeur depuis le 7 novembre.

***

Scotia a lancé cette semaine sa couverture des activités d’Alithya avec une recommandation de « conserver » l’action de l’entreprise québécoise spécialisée dans la transformation numérique des organisations. L’analyste Udhay Gill croit notamment que des besoins en financement risquent d’être nécessaires pour effectuer une acquisition d’envergure, laissant miroiter une éventuelle dilution pour les actionnaires.

***

Les titres québécois d’Air Canada, BRP, CGI, GDI, Banque Nationale, Boralex et Cogeco ont atteint cette semaine un nouveau sommet de la dernière année en Bourse. Neptune, Alithya, Theratechnologies, Rogers Sugar (Sucre Lantic) et Hexo ont de leur côté touché un plancher des 52 dernières semaines.

***

Le récent repli soutenu de l’action de Rogers Sugar rapproche le rendement du dividende du seuil des 8 %. L’analyste Michael Van Aelst, de la TD, estime que le dividende versé par l’entreprise montréalaise ne risque pas d’être charcuté, pour l’instant. Les investisseurs ont notamment réagi cette semaine à une dépréciation de Goodwill de 50 millions comptabilisée pour la division des produits de l’érable, une conséquence de la détérioration des perspectives de croissance dans ce secteur.

***

Alors que les grandes banques canadiennes s’apprêtent à présenter leurs résultats de fin d’exercice, Robert Sedran, de la CIBC, a retiré jeudi sa recommandation d’achat sur l’action de la TD et suggère désormais l’achat de celle de la Royale. « Les bénéfices devront être au rendez-vous pour pousser l’action de la Royale plus haut et je pense que ça va se produire », croit l’analyste, qui ne peut en dire autant pour la TD.

***

Le mandat du nouveau PDG du distributeur alimentaire Colabor débute officiellement le lundi 25 novembre. « Il s’agit du second changement de direction à la tête de l’entreprise depuis 2011. Durant cette période, l’action est passée de 10 $ à 47 cents. Les défis à relever sont nombreux et bien connus (concurrence féroce, pertes de contrats, inefficacités, problèmes d’exécution). Les problèmes peuvent-ils être réglés ? Voilà une question difficile [alors] que les deux équipes de gestionnaires précédentes n’ont pas été capables d’y parvenir », fait remarquer l’analyste Derek Lessard, de la TD.

***

La Bourse de New York et le Nasdaq seront fermés jeudi et ouverts pour une demi-journée seulement vendredi en raison du congé de Thanksgiving.