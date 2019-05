 Encouragée par le report de la taxe sur l'automobile, Wall Street termine en hausse 

Wall Street a terminé en nette hausse mercredi, la possibilité d'un report de taxes américaines à l'importation punitives sur le secteur automobile reléguant au second plan des indicateurs mitigés sur l'économie en Chine et aux États-Unis.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones, a grimpé de 0,5 %, à 25 648,02 points et l'indice NASDAQ, à forte coloration technologique, de 1,1 %, à 7822,15 points.

L'indice élargi S&P 500 a pris 0,6 %, à 2850,96 points.

Dans le rouge en début de séance, les trois indices se sont brusquement retournés lorsque des informations de presse ont fait état d'un potentiel report de l'imposition de taxes douanières supplémentaires dans le secteur automobile.

Ce report devrait être de 180 jours, soit six mois, ont précisé mercredi à l'AFP deux sources industrielles. La décision officielle du dirigeant républicain doit intervenir d'ici samedi, conformément à la législation.

Pour le marché des actions, c'est un « soulagement », a estimé Karl Haeling de LBBW.

Ces tarifs douaniers sont particulièrement redoutés en Europe, notamment en Allemagne, et l'Union européenne a prévenu que Bruxelles était prête à riposter si Washington venait à prendre des mesures dans ce secteur stratégique de l'économie.

Certains investisseurs ont aussi pu voir dans ces informations « l'espoir que Trump sera plus enclin à un compromis dans le dossier de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis », a noté M. Haeling.

En Chine, la croissance des ventes de détail, baromètre de la consommation des ménages, a chuté au plus bas en 16 ans en avril sur un an. La production industrielle a, quant à elle, brusquement ralenti le mois dernier.

Aux États-Unis, la production industrielle a reculé de 0,5 % en avril et enregistré pour le sixième mois d'affilée une faible performance. Chère à la politique économique du président, Donald Trump, la production manufacturière a également baissé.

Parmi les valeurs du jour, le géant chinois du commerce en ligne Alibaba, coté à Wall Street, a plus que triplé son bénéfice net sur un an au premier trimestre, porté par la croissance de l'informatique en nuage et de sa base d'utilisateurs. Le titre a pris 1,6 %.

Facebook a grimpé de 3,1 %. Le premier réseau social au monde a annoncé mercredi restreindre l'usage de sa plateforme Live de vidéo en direct, dont s'est servi le tueur de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, pour diffuser le massacre de 51 personnes dans des mosquées mi-mars.

Désormais, les utilisateurs enfreignant les règles d'utilisation du réseau social, notamment celles proscrivant les « organisations et individus dangereux », n'y auront plus accès pendant un certain temps, et ce dès la première infraction.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a pris 33,61 points pour terminer la séance avec 16 318,14 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 74,34 cents US, comparativement à un cours moyen de 74,24 cents US pour la veille. Statistique Canada a indiqué plus tôt dans la journée que l'indice des prix à la consommation avait affiché une hausse annuelle de 2 % le mois dernier.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a pris 24 cents US à 62,02 $ US le baril, tandis que celui de l'or a gagné 1,50 $ US à 1297,80 $ US l'once. Le prix du cuivre s'est pour sa part apprécié de 2 cents US à 2,74 $ US la livre.