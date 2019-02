L'élan se poursuit sur les marchés

Le parquet torontois affiche ainsi un sixième gain hebdomadaire en autant de semaines.

L'indice composé S&P/TSX s'est apprécié vendredi de 142,26 points, mettant fin à la séance avec 15 838,24 points.

L'indice de référence de la Bourse de Toronto affiche maintenant une croissance de 10,6 % depuis le début de l'année, et n'est plus que 4,4 % en deçà de son sommet historique de juillet dernier.

Selon Allan Small, conseiller principal en investissement chez HollisWealth, l'élan positif devrait se poursuivre tant que les dossiers géopolitiques, en particulier le différend commercial entre les États-Unis et la Chine, resteront positifs.

« Oui, les chiffres depuis le début de l'année ont l'air très solides, sur une très courte période, mais nous ne faisons que revenir là où nous nous trouvions à la fin de l'été dernier ou du début de l'automne », a-t-il souligné lors d'une entrevue.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a pris 443,86 points à 25 883,25 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a gagné 29,87 points à 2775,60 points. L'indice composé du NASDAQ s'est adjugé 45,46 points à 7472,41 points.

Le président américain Donald Trump s'est montré positif vendredi sur la perspective de mettre fin à la guerre commerciale qu'il mène contre Pékin et a évoqué la possibilité de prolonger la trêve avant de frapper des importations chinoises de nouveaux droits de douane.

Les négociations, dont un troisième round vient de s'achever vendredi à Pékin au niveau ministériel, se passent « extrêmement bien », a dit le président.

« Nous y croirons vraiment lorsque nous le verrons se réaliser, mais un accord semble plutôt proche », a réagi Bill Lynch de Hinsdale Associates.

Les discussions entre représentants de chaque camp ont été l'un des principaux baromètres des marchés financiers cette semaine. Depuis l'ouverture de lundi, le Dow Jones a pris 3,09 %, le NASDAQ 2,39 %, et le S&P 500 2,50 %.

Le président républicain a accepté de signer vendredi un compromis budgétaire obtenu de haute lutte au Congrès, mais a dans le même temps déclaré l'« urgence nationale » aux États-Unis pour construire un mur à la frontière mexicaine, sa grande promesse de campagne.

Cette deuxième nouvelle, bien qu'elle ouvre la voie à de nombreuses batailles et incertitudes à Washington, « est un problème secondaire » par rapport au fait que les États-Unis éviteront le blocage du « shutdown », d'après Bill Lynch.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 75,38 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 75,20 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a gagné 1,19 $ US à 55,98 $ US le baril, tandis que celui de l'or a pris 8,20 $ US à 1322,10 $ US l'once. Le prix du cuivre a grimpé de 2,4 cents US à 2,80 $ US la livre.