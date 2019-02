Lightspeed s'en va en Bourse

Lightspeed, qui compte environ 700 employés répartis dans quatre pays, a été fondée en 2005 par Dax Dasilva, qui en est toujours l'actionnaire principal. Son deuxième actionnaire en importance est la Caisse de dépôt, qui y a investi 170 millions de dollars en 2017 et était l'investisseur principal d'un placement de 80 milllions en 2015.

L'entreprise compte employer le symbole « LPSD » à la Bourse de Toronto. Le prospectus déposé hier ne précise toutefois pas combien de nouvelles actions l'entreprise entend émettre ni à quel prix. La date de l'entrée en Bourse n'a pas encore été déterminée non plus.

« Il y a environ 226 millions de PME dans le monde, dont 47 millions de détaillants et de restaurants, explique Lightspeed dans son prospectus. Ils ont tous le même besoin : disposer de systèmes puissants et simples d'utilisation qui les aideront à gérer et à faire croître leur entreprise. Lightspeed est la plateforme tout indiquée pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises.

« Nous estimons détenir une nette position de leader dans le commerce des PME en raison de notre envergure, de l'ampleur de nos capacités et la diversité de notre clientèle. »

Jamais rentable

Les chiffres dévoilés hier par Lightspeed témoignent d'une forte croissance au cours des dernières années. Ses revenus sont ainsi passés de 30,7 millions pour son exercice financier terminé le 31 mars 2016, à 71,9 millions pour l'année calendaire 2018. Elle calcule ainsi un taux de croissance annuel composé de 36 % durant cette période. Tous les montants présentés sont en dollars américains.

En revanche, elle n'a encore jamais été rentable. Ses exercices clos les 31 mars 2018 et 2017 se sont respectivement soldés par des pertes d'exploitation de 21,9 et 34 millions de dollars et ont consommé 10 et 10,9 millions de dollars de liquidités.

Pour les neuf premiers mois de son exercice 2019, au 31 décembre dernier, sa perte d'exploitation a été de 14,4 millions et ses liquidités ont fondu de 7,3 millions.

Droits de vote multiples

Le prospectus prévoit que M. Dasilva conservera des actions comptant quatre droits de vote chacune et qu'il restera par conséquent détenteur d'une majorité des droits de vote au terme de l'opération.

La Caisse de dépôt devrait être le seul autre actionnaire détenteur de plus de 10 % d'actions.

L'imminence de l'entrée en Bourse de Lightspeed était devenue évidente en décembre dernier, quand l'entreprise avait renforcé son conseil d'administration. Elle y avait alors notamment ajouté l'ancien chef de la direction financière de Google, Patrick Pichette, à titre de président du conseil.

Lightspeed en bref

Employés : 700

Bureaux : Montréal, Ottawa, Toronto, Amsterdam (Pays-Bas), Gand (Belgique), Olympia (État de Washington)

Revenus : 71,9 millions US (année 2018)

Perte d'exploitation : 20,4 millions US (année 2018)

Perte totale : 99,1 millions US (année 2018)