Wall Street ragaillardie par la détente entre Pékin et Washington

L'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones, a pris 0,6 % à 24 527,27 points et le NASDAQ, à forte coloration technologique, a avancé de 0,95 % à 7098,31 points.

L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,54 % à 2651,07 points.

« Les investisseurs poussent un "ouf" de soulagement, car nous obtenons enfin un peu de clarté sur les différentes tragédies qui se jouent actuellement à la Maison-Blanche », a indiqué Adam Sarhan de 50 Park Investment.

Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, s'est félicité mercredi de la décision de la Chine de diminuer les taxes douanières sur les voitures fabriquées et importées des États-Unis, confirmant ainsi une information de presse.

Ford a ainsi pris 1,2 %, General Motors 2,9 %, et Fiat Chrysler 2,7 %.

Un peu plus tôt dans la journée, le Wall Street Journal avait affirmé que la Chine se préparait à ouvrir davantage l'accès de son économie aux entreprises étrangères, suscitant déjà un mouvement d'euphorie sur les marchés.

Baromètre des relations entre les deux pays, les multinationales Boeing et Caterpillar avançaient respectivement de 1,5 % et 1,7 %.

Les courtiers ont également réagi, selon plusieurs observateurs, à la sentence de trois ans de prison prononcée à l'encontre de l'ancien avocat du président Donald Trump, Michael Cohen, dans l'affaire du paiement de deux femmes en 2016 pour qu'elles taisent leur liaison supposée avec le milliardaire.

« M. Cohen ira en prison trois ans, l'affaire est close pour le moment, et cela donne de l'oxygène aux investisseurs », a estimé M. Sarhan.

La plupart des juristes semblent pour le moment exclure une inculpation du président dans cette affaire tant qu'il est à la Maison-Blanche.

Sur le front des indicateurs, la stagnation des prix à la consommation en novembre, sur un mois, et la décélération de l'inflation sur un an, selon l'indice des prix à la consommation, soutiennent l'idée d'une Banque centrale américaine (Fed) un peu plus accommodante sur ses hausses de taux d'intérêt.

La Fed monte traditionnellement ses taux pour contenir l'inflation, et une action moins énergique de sa part suggère aux investisseurs et aux ménages américains des conditions d'accès au crédit encore avantageuses.

Événement marquant à Wall Street mercredi, les débuts du service de diffusion de musique en continu du géant technologique chinois Tencent, Tencent Music. Le groupe, qui représente la deuxième plus grosse introduction en Bourse d'une entreprise chinoise à Wall Street, a pris 7,7 % pour ses premiers pas.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 115,23 points pour terminer la journée avec 14 783,06 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 74,93 cents US, alors que son cours moyen avait été de 74,62 cents US la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a cédé 50 cents US à 51,15 $ US le baril, tandis que celui de l'or a pris 2,80 $ US à 1250 $ US l'once. Le prix du cuivre a avancé de 0,3 cent US à 2,77 $ US la livre.

Avec l'Agence France-Presse et La Presse canadienne